Trang Pháp sẽ lên ngôi Quán quân tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"?

Trang Pháp sẽ trở thành người chiến thắng tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên?

Trước vòng Công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, trên một số diễn đàn, danh sách những nghệ sĩ được cho là giành thắng lợi chung cuộc, có mặt tại nhóm nhạc Quán quân của chương trình đã được người hâm mộ đăng tải. Tuy đây đều là những tin đồn thiếu căn cứ hoặc mang tính dự đoán, nhưng có thể thấy điểm chung của các bài viết này là sự lên ngôi của ca sĩ Trang Pháp. Trong khi cô được cho là sẽ xếp ở vị trí đầu thì những cái tên còn lại được khán giả tin rằng sẽ lọt vào Top 7 chung cuộc gồm diva Mỹ Linh, Lệ Quyên, Thu Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, MLee.

Việc Trang Pháp có giành ngôi vị Quán quân tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hay không vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, có thể thấy, sau 4 vòng công diễn đầu tiên, nữ nghệ sĩ sinh năm 1989 đang chiếm nhiều ưu thế. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, Trang Pháp còn hội tụ đủ khả năng sáng tác, ca hát, vũ đạo và dàn dựng tiết mục.

Trang Pháp trên sân khấu "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Ngay từ phần trình diễn solo tại những tập đầu tiên của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Trang Pháp đã khởi đầu thuận lợi khi đạt số điểm cao nhất từ ban cố vấn là 88 điểm. Với tiết mục mashup Chỉ là - Down for bad for love, cô nghệ sĩ trẻ tuổi nhất giành điểm số này (3 gương mặt còn lại là các giọng ca kỳ cựu Thu Phương, Lệ Quyên và Hồng Nhung).

Tiếp đó, Trang Pháp cũng là nghệ sĩ nhận được nhiều bình chọn nhất từ các đồng nghiệp để trở thành nhóm trưởng ở vòng Công diễn 1 (27 phiếu). Dù gặp khó vì bị hoán đổi bài hát, chỉ có 72 giờ để tập luyện, nhóm Trang Pháp vẫn khiến ban cố vấn và khán giả trường quay bất ngờ, ngạc nhiên với tiết mục Đi đu đưa đi. Trên sân khấu, Trang Pháp, Quỳnh Nga, Huyền Baby, Giang Hồng Ngọc có phần thể hiện như một nhóm nhạc nữ thật thụ, chuyên nghiệp từ giọng hát đến vũ đạo.



Trang Pháp chứng minh cô sở hữu tài năng nổi trội. (Ảnh: NSX)

Giữ vững phong độ, Trang Pháp tiếp tục bừng sáng ở công diễn 2 với màn trình diễn Chị ngả em nâng cùng các nghệ sĩ Uyên Linh, Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Dù lần này đội trưởng là Lan Ngọc, Trang Pháp một lần nữa trở thành tâm điểm khi sáng tác lời rap 3 thứ tiếng Tây Ban Nha - Anh - Việt.

Mới đây nhất, tại Công diễn 4, đội của nhóm trưởng Thu Phương cùng các thành viên Lan Ngọc, Huyền Baby, Trang Pháp, Diệu Nhi cũng mang đến hai màn trình diễn đầy ấn tượng và đưa về điểm số cao nhất ở bản Mashup Hoa nở không màu – Bông hoa đẹp nhất. Ngoài ra, ca khúc kết hợp cùng Mono là Em xinh cũng được công chúng đánh giá cao.

Tiết mục "Đi đu đưa đi" của Team Trang Pháp, Huyền Baby, Quỳnh Nga, Giang Hồng Ngọc. (Clip: Yeah1 Music)

Chia sẻ với Dân Việt về sự xuất hiện tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Trang Pháp cho biết: "Tôi không cảm thấy áp lực mà chỉ cảm thấy vinh dự khi bước vào căn phòng hội ngộ và được gặp những thần tượng của mình, những tượng đài âm nhạc của Việt Nam, gặp các chị em đồng nghiệp quá tài năng, xinh đẹp. Thứ duy nhất áp lực với tôi, là câu hỏi duy nhất tôi tự hỏi mình mỗi ngày, mỗi công diễn là: "Tiết mục của mình đã hay chưa? Đã xuất sắc chưa? Còn có thể làm gì thêm nữa không?". Tôi luôn áp lực rằng mình làm chưa đủ hay, đủ tốt, nên lúc nào cũng canh cánh suy nghĩ cho những phút ít ỏi trên sân khấu qua từng vòng".

Nói về lý do có hành trình nổi bật tại chương trình, Trang Pháp cho rằng: "Tôi may mắn khi có thể sáng tác, đã từng sản xuất nhạc cho nhiều nghệ sĩ nữ. Khi nghe giọng hát, bài hát tôi sẽ cố gắng vận dụng kinh nghiệm đôi chút của mình để ai cũng bật được thế mạnh của mình, được tỏa sáng, hợp với phong cách và chất giọng của mỗi người, như cái cách tôi thường làm sản phẩm phù hợp cho các nghệ sĩ nữ tôi từng có cơ hội hợp tác". Cô cũng khẳng định mình đã có nhiều nỗ lực trong phần rap và vũ đạo, dù đây không thực sự là điểm mạnh.

Trong tuần này, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng sẽ tiến tới vòng Công diễn 5 cũng là vòng Công diễn cuối cùng của chương trình trước khi bước tới đêm Chung kết. Tại đây các ngôi sao đối diện với những thử thách nước rút hằm tìm ra nhóm nhạc Quán quân. 14 chị đẹp chia thành 2 nhóm, được gọi là nhóm Ứng cử viên quán quân, cùng trải qua 2 vòng thi đấu gồm thi đấu nhóm và thi đấu cá nhân.