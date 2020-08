Mỹ nhân “30 chưa phải hết” từng bị bố ruột vứt vào thùng rác, đòi phí nuôi dưỡng

Nhờ thành công của "30 chưa phải hết", tên tuổi của Mao Hiểu Đồng một lần nữa được hâm nóng, nhận được sự chú ý của công chúng. Trong phim, cô vào vai Chung Hiểu Cần – một cô gái có tính cách khá trẻ con, đơn giản, hậu đậu. Tính cách của nhân vật này trái ngược hoàn toàn so với cuộc đời thật của nữ diễn viên.

Diễn viên Mao Hiểu Đồng.

Mao Hiểu Đồng (sinh năm 1988) từng đảm nhận một vai diễn nhỏ trong phim cung đấu đình đám "Chân Hoàn truyện". Tuy đóng chung với nhiều mỹ nhân nổi tiếng của làng Hoa ngữ nhưng cô không vì thế mà trở nên nhạt nhòa. Sau "Chân Hoàn truyện", Mao Hiểu Đồng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Mao Hiểu Đồng từng thừa nhận với truyền thông rằng cô không may mắn khi sinh ra trong một gia đình có cha nghiện hút, "ra tù vào tội", vô tâm vô tình. Ông lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trong quá trình mang thai, mẹ Mao Hiểu Đồng vẫn phải buôn bán ngoài chợ. Có lần, do làm việc quá sức, bà suýt sinh non. Nghe tin vợ sinh con gái, bố Mao Hiểu Đồng đã mang cô vứt vào thùng rác. Mẹ nữ diễn viên phải chạy ra nhặt con về, khóc ngất vì suy sụp. Hai năm sau, không thể tiếp tục sống trong tình trạng khổ sở, mẹ Mao Hiểu Đồng quyết tâm ly hôn chồng.

Mao Hiểu Đồng từng tham gia "Chân Hoàn truyện".

Khi Mao Hiểu Đồng nổi tiếng, bố nữ diễn viên quay lại tìm cô. Ông đòi nữ diễn viên 50 triệu NDT (hơn 165 tỷ đồng) tiền phí nuôi dưỡng. Sự đòi hỏi này của ông khiến cả cô và mẹ không đồng ý. Không đòi được tiền từ con gái, bố Mao Hiểu Đồng lên sóng truyền hình để bêu xấu con gái. Ông cho rằng Mai Hiểu Đồng mỗi năm kiếm được hơn 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) nhờ quay phim nên việc ông đòi số tiền trên không hề quá đáng.

Chưa dừng lại ở đó, bố Mao Hiểu Đồng yêu cầu nữ diễn viên phải đổi thành họ Lý và giữ mối quan hệ ổn định với ông. Ông muốn nhận được tiền chu cấp mà vợ cũ nhận được từ con gái nổi tiếng: "Bà ấy ở biệt thự tôi cũng ở biệt thự, bà ấy ngồi xe Hummer tôi cũng phải được ngồi xe Hummer".

Mao Hiểu Đồng từng bị bố ruột bêu xấu trên sóng truyền hình.

Không chỉ có cuộc sống gia đình bi đát, chuyện tình cảm của Mao Hiểu Đồng cũng chẳng êm đẹp. Cô từng có một chuyện tình gây chú ý với diễn viên Trần Tường. Họ quen nhau sau khi hợp tác trong phim "Tân Thần Điêu đại hiệp" và công khai yêu đương năm 2015.

Năm 2017, Mao Hiểu Đồng – Trần Tường tuyên bố đường ai nấy đi khiến công chúng hoang mang. Bởi, họ được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp của làng Hoa ngữ. Sau, một người bạn của Mao Hiểu Đồng đã tiết lộ lý do nữ diễn viên và Trần Tường chia tay.

Trần Tường dắt đồng nghiệp về căn hộ, bị Mao Hiểu Đồng bắt gặp. Cô tuyên bố chia tay và dọn ra khỏi nhà trong đêm.

Người này đã đăng tải một clip được cắt từ camera an ninh nơi Trần Tường sống. Đoạn clip này cho thấy anh ngang nhiên dẫn diễn viên Giang Khải Đồng về nhà ngoại tình và bị Mao Hiểu Đồng bắt gian tại trận. Chứng kiến được cảnh tượng ấy, mỹ nhân "30 chưa phải hết" lập tức chia tay và dọn ra khỏi căn hộ ngay trong đêm.

Cuối tháng 7/2020, Mao Hiểu Đồng bị truyền thông Trung Quốc chụp lại khoảnh khắc đang hẹn hò với một chàng trai lạ mặt. Cả hai cùng nhau trở về nhà sau khi nữ diễn viên kết thúc công việc. Trên đường, Mao Hiểu Đồng và chàng trai này cười nói thân mật, cử chỉ tình tứ.