Mỹ nhân có quan hệ đặc biệt với cả Song Kang, Lee Do Hyun

Go Min Si trong phim "Sweet Home". Ảnh: Nhà sản xuất

Phần 3 của "Sweet Home" (Thế giới ma quái) chính thức lên sóng.

Ở mùa 3, Go Min Si tiếp tục là cái tên được chú ý. Nhân vật Lee Eun Yu của cô có mối quan hệ đặc biệt với cả 3 nam thần góp mặt trong phim là Cha Hyun Su ( Song Kang ), Lee Eun Hyuk (Lee Do Hyun) và Chan Yeong (Jinyoung).

Lee Eun Yu là vai diễn nổi bật trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1995.

Go Min Si sinh năm 1995 ở Daejeon. Cô có ước mơ làm diễn viên từ nhỏ nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Hai năm sau khi tốt nghiệp trung học, Go Min Si từ chối kế hoạch kết hôn do cha mẹ sắp đặt và chuyển đến Seoul, tự làm thêm trang trải và tham gia các lớp học diễn xuất.

Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô không có bằng chuyên môn về diễn xuất và từng bị hàng loạt đoàn phim từ chối.

Theo SCMP, Go Min Si gây dựng tên tuổi qua những vai diễn đa dạng về tính cách và tạo hình, ghi dấu ấn khi góp mặt trong các phim "S24 Hours", "Cheese in the Trap", "The Witch"...

Đến năm 2019, tên tuổi của Go Min Si được biết đến nhiều hơn nhờ vai phụ trong "Love Alarm" - series phim ăn khách của Netflix.

Trong phim, Go Min Si được khen thể hiện tốt một cô gái tham lam, ích kỷ, có "phản ứng hóa học" thú vị với Song Kang. 2 phần phim mang lại danh tiếng cho dàn sao trẻ, trong đó có Go Min Si, Song Kang và Kim So Hyun.

Go Min Si đóng vai trò quan trọng trong “Sweet Home“, có mối quan hệ đặc biệt với cả Song Kang, Lee Do Hyun. Ảnh: Netflix

Năm 2021 là một năm bùng nổ trong sự nghiệp của Go Min Si, khi cô có 2 tác phẩm gây tiếng vang là "Youth of May" và "Sweet Home".

Lúc này, cô được gọi là "con gái của Netflix" do liên tục góp mặt trong loạt phim gốc do Netflix đầu tư sản xuất hoặc mua bản quyền phát sóng.

Không chỉ đóng phim truyền hình, Go Min Si còn lấn sân màn ảnh rộng. Năm 2023, cô đóng vai phụ trong bộ phim tội phạm lấy bối cảnh những năm 1970 mang tên "Smugglers".

Vai diễn này đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh.

Ngoài ra, mỹ nhân 9X từng thử sức với vai trò đạo diễn trong bộ phim ngắn "Parallel Novel" năm 2016. Bộ phim giành giải thưởng lớn (Grand Prize) tại Liên hoan phim 3 phút của SNS.

Về đời tư, Go Min Si chưa từng công khai hẹn hò. Cô từng vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Lee Do Huyn sau khi liên tiếp đóng cặp cùng nhau trong "Youth of May", "Sweet Home", "Reincarnation Love".

Cặp sao giữ mối quan hệ tốt đẹp vì cùng tuổi và từng hợp tác nhiều lần. Go Min Si vẫn thân thiết, thoải mái chia sẻ về Lee Do Hyun nhiều năm qua, ngay cả sau khi đồng nghiệp công khai hẹn hò Lim Ji Yeon.