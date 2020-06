Mỹ nhân U40 “lột xác” quyến rũ hậu ly hôn khiến Noo Phước Thịnh đắm đuối "tỏ tình” là ai?

Sau khi "đường ai nấy đi" với ông bầu Quang Huy sau 6 năm chung sống, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với vẻ ngoài gợi cảm. Thời gian gần đây, giọng ca "Bụi bay vào mắt" thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện bikini và những trang phục quyến rũ khoe đường cong nuột nà. Sự thay đổi của bà mẹ hai con ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Cũng vì sở hữu ngoại hình "trông mòn con mắt" ở tuổi U40, Phạm Quỳnh Anh "đốn tim" không ít đấng mày râu. Trong đó, fan của nữ ca sĩ chắc hẳn không quên màn "mượn rượu tỏ tình" của chàng ca sĩ điển trai Noo Phước Thịnh dành cho đàn chị. Cụ thể, trong đám cưới "khủng" của Đông Nhi và Ông Cao Thắng diễn ra hồi tháng 11/2019, Noo Phước Thịnh đã táo bạo thể hiện tình cảm với Phạm Quỳnh Anh. Nam ca sĩ trong lúc say rượu đã tiết lộ đang theo đuổi đàn chị xinh đẹp, đồng thời khẳng định Phạm Quỳnh Anh là "gu" của anh và lên tiếng thừa nhận với nữ ca sĩ: "Em muốn bảo vệ chị".

Nhiều người cho rằng Noo Phước Thịnh tỏ tình với Phạm Quỳnh Anh trong lúc say rượu là thật lòng.

Sau đó người trong cuộc đã lên tiếng cho rằng màn "mượn rượu tỏ tình" là tình huống phát sinh. Giọng ca "Bụi bay vào mắt" khẳng định đó chỉ là những lời nói vui của đàn em khi say. "Chừng nào Noo tỉnh táo, đứng trước mặt tôi nói rằng: "Chị ơi em muốn cua chị" rồi tính sau, còn lúc đó cậu ấy say và tất cả cũng nghĩ chỉ là đùa vui thôi. Nếu mọi người muốn biết lý do cụ thể thì đi hỏi Noo", Phạm Quỳnh Anh cho biết. Phía Noo Phước Thịnh lại cho rằng: "Thường khi rượu vào lời ra, mà lời ra là lời thật lòng đó mọi người ạ!".

Phạm Quỳnh Anh ở tuổi U40 nhưng vẫn sở hữu dáng vóc thon gọn, gợi cảm không thua kém dàn chân dài trong showbiz Việt.

Nữ ca sĩ chia sẻ bí quyết giữ dáng của cô là tập luyện kết hợp với chế độ ăn uống khoa học.