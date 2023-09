Mỹ thích mua nhất 2 loài thủy sản của Việt Nam, 8 tháng thu về 659 triệu USD

VASEP cho biết, tháng 8/2023, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đạt hơn 87 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm thấp nhất và là mức giá trị cao kể từ đầu năm nay. Lũy kế 8 tháng năm 2023, xuất khẩu cá ngừ đạt 545 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ.

Hiện giá trị xuất khẩu các nhóm mặt hàng cá ngừ của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ, trừ thịt/loin cá ngừ đông lạnh mã HS0304. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu thịt/loin cá ngừ đông lạnh của Việt Nam giảm tới 42%, đạt gần 281 triệu USD.

Trong tháng 8, xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính có nhiều biến động. Điểm nổi bật là sự tăng trưởng của thị trường Mỹ sau một thời gian sụt giảm liên tục. Theo đó, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ trong tháng 8 đã tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Bà Nguyễn Thị Vân Hà, chuyên gia của VASEP cho rằng, sự tăng trưởng này là do xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam tăng 24% trong tháng 8. Nhưng do mức tăng không nhiều nên tính lũy kế 8 tháng năm 2023, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ vẫn giảm gần 45% so với cùng kỳ, đạt gần 208 triệu USD.

Cùng với thị trường Mỹ, xuất khẩu sang EU tiếp tục tăng tốc 37% trong tháng 8. Đáng chú ý trong tháng 8, xuất khẩu cá ngừ sang Italy tăng 45 lần so với cùng kỳ. Cùng với Italy, xuất khẩu cá ngừ sang Đức và Hà Lan tiếp tục tăng, tuy nhiên theo bà Hà "tốc độ tăng trưởng đang chậm lại".

Đối với thị trường Thái Lan và Philippines xuất khẩu cá ngừ cũng đang có sự tăng trưởng tốt trong tháng 8.

Theo VASEP, 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ đạt 545 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ.

Trái lại, xuất khẩu cá ngừ sang Israel sau một thời gian tăng trưởng tốt lại giảm mạnh 57% trong tháng 8. Theo đó, xuất khẩu các sản phẩm cá ngừ chế biến và đóng hộp sang thị trường này giảm mạnh 82% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng tốt nên tính lũy kế 8 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu cá ngừ sang Israel vẫn tăng 50%.

Tại khối thị trường CPTPP, xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường thành viên vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Hiện xuất khẩu sang Nhật Bản, Canada và Mexico đồng loạt giảm sâu trong tháng 8 lần lượt là 53%, 49% và 14%.

Đánh giá của VASEP, tính tới thời điểm hiện tại, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam "đang dần thu hẹp mức giảm so với cùng kỳ năm trước". Tuy nhiên, khả năng phục hồi xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản hay Canada "về lại mức của cùng kỳ năm trước rất khó" nhưng theo thông tin từ các doanh nghiệp, các thị trường đang dần phục hồi.

"Giá cá ngừ nguyên liệu trên thế giới giảm đang thúc đẩy nhu cầu của các nhà nhập khẩu trong giai đoạn cuối năm. Do đó, dự kiến nhiều khả năng xuất khẩu cá ngừ trong những tháng tới sẽ trở về mức tương đương so với cùng kỳ năm 2022", bà Hà dự báo.

Đối với xuất khẩu tôm, theo VASEP, tháng 8/2023, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 337 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuát khẩu tôm đạt 2,2 tỷ USD, giảm 28% so với cùng kỳ.

Theo VASEP, tháng 8 xuất khẩu tôm sang 2 thị trường Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đà tăng trưởng dương của tháng 7. Đối với các thị trường Australia, Đài Loan, Thụy Sỹ ghi nhận tăng trưởng dương từ 3%-51%; Xuất khẩu sang các thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc ghi nhận sụt giảm từ 32-41% so với cùng kỳ năm ngoái.

8 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 451 triệu USD, giảm 27%. Ảnh: VASEP

Về cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu, tôm chân trắng (chiếm tỷ trọng 74%) có giá trị đạt 1,6 tỷ USD, giảm 29%. Giá trị xuất khẩu tôm sú (chiếm 14%) đạt 315 triệu USD, giảm 25%, xuất khẩu tôm loại khác (chiếm 12%) đạt 257 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tiếp tục tăng 11% trong tháng 8, đạt 76 triệu USD. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 451 triệu USD, giảm 27%.

Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), Mỹ nhập khẩu 69.501 tấn tôm trong tháng 7/2023, tăng 3% so với tháng 7/2022. Lần đầu tiên sau 13 tháng, khối lượng nhập khẩu tôm của Mỹ ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 7 năm nay vẫn giảm 8% so với tháng 7/2022. Giá trung bình tôm nhập khẩu đạt 8,22 USD/kg, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc & Hồng Kông tháng 8 đạt 56 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang hai thị trường này đạt 393 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu tôm nói chung vào thị trường nước này vẫn trên đà tăng trưởng. Lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 591.827 tấn, trị giá 3,33 tỷ USD, tăng 38% về sản lượng và 19% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

"Với những tín hiệu tích cực hơn từ thị trường Mỹ và Trung Quốc, xuất khẩu tôm Việt Nam trong những tháng cuối năm nay sẽ thu hẹp dần mức giảm và ghi nhận kết quả tích cực hơn nửa đầu năm", bà Thu dự báo.