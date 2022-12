Mỹ tố chiến đấu cơ J-11 Trung Quốc gây nguy hiểm cho máy bay trinh sát Mỹ

Chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc áp sát trinh sát cơ RC-135 của Mỹ trên Biển Đông ngày 21/12. Ảnh CNN

Theo CNN, chiến đấu cơ J-11 của Hải quân Trung Quốc đã bay ngay sát mũi một chiếc máy bay trinh sát RC-135 Rivet Joint của Không quân Mỹ với khoảng 30 người trên khoang. INDOPACOM cho biết J-11 bay rất sát RC-135, chỉ cách chưa đầy 3m tính từ cánh và cách 6m tính từ mũi máy bay.

INDOPACOM cho biết, RC-135 đã phải thực hiện "các thao tác né tránh để tránh va chạm" với chiến đấu cơ Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào ngày 21/12 nhưng đến nay mới được tiết lộ.

INDOPACOM cho biết RC-135 đang ở trong không phận quốc tế trên Biển Đông và đang “thực hiện các hoạt động thường lệ một cách hợp pháp”.

Video về sự cố đã được INDOPACOM công bố. Video cho thấy chiếc J-11 bay sát mũi chiếc RC-135. Khi 2 máy bay xích lại gần hơn, do không chắc chiến đấu cơ Trung Quốc có thể duy trì khoảng cách an toàn với chiếc máy bay trinh sát lớn hơn nặng hơn của Mỹ hay không, vì thế, RC-135 sau đó buộc phải thực hiện hành động lảng tránh để tránh va chạm, hạ độ cao so với máy bay Trung Quốc.

“Chúng tôi hy vọng tất cả quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sử dụng không phận quốc tế một cách an toàn và phù hợp với luật pháp quốc tế” - trích tuyên bố của INDOPACOM.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, phần lớn các tương tác máy bay, bao gồm cả tương tác giữa Mỹ và Trung Quốc được tiến hành một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, trong những trường hợp như trên, khi chúng được xác định là “không an toàn”, Mỹ sẽ phản ứng thông qua các kênh ngoại giao và quân sự dựa trên các kênh liên lạc với Bắc Kinh, đài CNN đưa tin. Phía TQ hiện chưa đưa ra phản ứng gì với thông tin của Mỹ.