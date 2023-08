Mỹ, Trung Quốc đánh giá cao một loại hạt của Việt Nam, hiện đang là nguồn cung lớn nhất

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 7/2023, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 54.670 tấn, trị giá gần 304,4 triệu USD, giảm 7,5% về lượng và giảm 10,2% về trị giá so với tháng 6/2023, so với tháng 7/2022 tăng 19,2% về lượng và tăng 12,8% về trị giá.

Tính chung 7 tháng năm 2023, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 334.870 tấn, trị giá 1,94 tỷ USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 7/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.567 USD/tấn, giảm 2,9% so với tháng 6/2023 và giảm 5,4% so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.805 USD/tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Về thị trường xuất khẩu, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 7/2023, xuất khẩu hạt điều sang hầu hết các thị trường tăng so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ Trung Quốc.

Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang một số thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, gồm: Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất, Úc, Ả Rập Xê út…

Việt Nam hiện đang là nguồn cung lớn nhất hạt điều cho thị trường Mỹ, Trung Quốc, giúp giá trị xuất khẩu điều trong 7 tháng năm 2023 đạt 1,94 tỷ USD. Ảnh: T.L

Hiện nay, Việt Nam đang là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Mỹ và Trung Quốc. Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế, 6 tháng đầu năm 2023, Mỹ nhập khẩu 64.000 tấn hạt điều từ thế giới, trị giá 335,99 triệu USD, giảm 18,8% về lượng và giảm 34,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, Mỹ nhập khẩu của Việt Nam 55.830 tấn, trị giá 317,85 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái Mỹ giảm nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam với mức giảm 22,7% về lượng và giảm 31,8% về trị giá.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ từ thế giới giảm từ 91,61% trong 6 tháng đầu năm 2022 xuống 87,17% trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đối với thị trường Trung Quốc, theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 6 tháng đầu năm 2023 nước này nhập khẩu 19.340 tấn hạt điều, trị giá gần 88,51 triệu USD, giảm 10,8% về lượng và giảm 23% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam 12.155 tấn hạt điều.

Pháp cũng là thị trường đang có xu hướng nhập khẩu nhiều hạt điều của Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ Eurostat, Pháp nhập khẩu 6.870 tấn hạt điều, trị giá 45,36 triệu EUR (tương đương 49,31 triệu USD) trong 5 tháng đầu năm 2023, giảm 3,1% về lượng và giảm 7,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Nền kinh tế khó khăn, lạm phát ở mức cao là nguyên nhân khiến Pháp giảm nhập khẩu hạt điều. Về dài hạn, Pháp vẫn là thị trường tiềm năng đối với các nước xuất khẩu hạt điều trên thế giới, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, nhu cầu sẽ tăng trở lại.

Diễn biến giá 5 tháng đầu năm 2023, giá nhập khẩu bình quân hạt điều vào thị trường Pháp đạt mức 6.597 EUR/tấn, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt điều từ Việt Nam và Bờ Biển Ngà giảm.

5 tháng đầu năm 2023, Pháp nhập khẩu hạt điều từ thị trường nội khối đạt trên 3.000 tấn, trị giá 22,25 triệu EUR (tương đương 24,18 triệu USD), giảm 0,4% về lượng, nhưng tăng 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Pháp nhập khẩu hạt điều từ thị trường ngoại khối đạt 3.870 tấn, trị giá 23,11 triệu EUR (tương đương 25,12 triệu USD) trong 5 tháng đầu năm 2023, giảm 5,1% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam là nguồn cung hạt điều ngoại khối lớn nhất cho Pháp trong 5 tháng đầu năm 2023, lượng nhập khẩu đạt xấp xỉ 2.950 tấn, trị giá 17,68 triệu USD, giảm 4,0% về lượng và giảm 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp giảm nhẹ từ 43,28% trong 5 tháng đầu năm 2022 xuống 42,87% trong 5 tháng đầu năm 2023.