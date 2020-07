Câu hỏi

Tôi sinh ngày 29/6/1966 và vào ngành giáo dục, dạy học từ tháng 3/1988. Vào biên chế ngày 1/8/1988 đến nay. Hệ số lương 4,98 từ tháng 11/2019. Tôi dự định nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ tinh giản biên chế do dôi dư vào tháng 9/2021. Vậy hưởng lương hưu thế nào, số tiền lương hưu có được nhận ở tuổi 55 không hay chờ đến đủ 60 mới được nhận?

Năm 2021, nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế hưởng lương hưu thế nào?

Trao đổi với Dân Việt về câu hỏi của bạn đọc, luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời như sau:

Tinh giản biên chế được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Đoàn luật sư TP Hà Nội



Nguyên tắc tinh giản biên chế phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thứ nhất, về điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Theo thông tin bạn đọc cung cấp, đến năm 2021 bạn được 55 tuổi và có dự định nghỉ hưu theo chế độ tinh giảm biên chế do dôi dư thuộc đối tượng được quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Nếu việc tinh giản biên chế thuộc đối tượng quy định tại Nghị Định trên và đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP thì bạn có thể đề nghị xem xét theo quy định:

"2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội."

Thứ hai, chế độ khi nghỉ hưu do tinh giản biên chế

Các trường hợp nghỉ hưu Nghị định 108/2014/NĐ-CP nên sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và "được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội."

Như vậy, khi nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế bạn sẽ được hưởng các mức trợ cấp theo điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Việc chi trả căn cứ theo Phân bổ kinh phí từ dự toán chi hằng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.