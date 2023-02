Năm 2022, quận Thanh Xuân phát hiện bao nhiêu tồn tại, thiếu sót về PCCC phải xử phạt?

Theo Cổng thông tin điện tử quận Thanh Xuân, năm 2022, trên địa bàn quận Thanh Xuân xảy ra 8 vụ cháy (3 vụ cháy trung bình, 5 vụ cháy nhỏ); có 1 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 43 vụ chập điện trên cột và chập điện trong nhà, cháy rác, phế liệu…



Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC&CNCH được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Qua kiểm tra, lực lượng PCCC phát hiện 603 tồn tại, thiếu sót về PCCC phải xử phạt vi phạm theo Quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP; ra quyết định xử phạt 512 trường hợp/603 lỗi vi phạm về PCCC, phạt tiền gần 6,9 tỷ đồng.

Đình chỉ 44 trường hợp, tạm đình chỉ 59 trường hợp, phục hồi hoạt động 1 trường hợp. Xây dựng 2.253 công văn kiến nghị yêu cầu cơ sở khắc phục…

Trong năm 2022, Công an quận Thanh Xuân đã tham mưu UBND quận ban hành hơn 50 văn bản, tham mưu Quận ủy ban hành 3 văn bản, trong đó bao gồm các Kế hoạch, Công văn, Báo cáo chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, Công an quận Thanh Xuân tiếp tục triển khai sâu rộng tới các cơ quan đơn vị; đẩy mạnh hoạt động, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điểm: "Khu dân cư an toàn PCCC", "Công an phường tham gia PCCC&CNCH, sử dụng mô tô chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ", Cuộc vận động xã hội hóa an toàn PCCC: "Phủ kín bình chữa cháy"…

Đặc biệt trong năm 2022, mô hình điểm "Tổ liên gia an toàn PCCC" được triển khai thí điểm trên 2 phường Thanh Xuân Bắc và Phương Liệt nhằm phát huy sức mạnh của lực lượng tại chỗ trong công tác PCCC, qua đó góp phần đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn phường.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Trung Cường đánh giá, năm 2022, Công an quận và UBND 11 phường đã chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác PCCC. Trên địa bàn không có cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra.

Phát huy có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC&CNCH, nhiều vụ cháy đã được người dân, lực lượng tại chỗ phát hiện và kịp thời dập tắt ngay từ khi mới phát sinh.

Tuy nhiên, trên địa bàn quận tiềm ẩn nhiều cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao, tập trung đông người như karaoke, chợ, trung tâm thương mại, nhà tập thể cũ, nhà chung cư cao tầng…

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn quận năm 2023, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố trong công tác PCCC&CNCH.