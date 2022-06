The Moffatts - ban nhạc làm "điêu đứng" thế hệ 8x tới Việt Nam biểu diễn

The Moffatts là một trong những nghệ sĩ quốc tế đầu tiên xác nhận trình diễn tại trong sự kiện âm nhạc quốc tế HAY Glamping Music Festival diễn ra vào ngày 6/8 tại Công viên Yên Sở (Hà Nội).

Đây là boyband hội tụ những người anh em ruột đi vào ký ức của nhiều khán giả yêu nhạc thuộc thế hệ 8x, 9x, góp tên trong danh sách "thời kỳ hoàng kim" của các nhóm nhạc nam thời kỳ này.

Ban nhạc The Moffatts thời điểm hiện tại. (Ảnh: NSXCC)

The Moffatts là nhóm nhạc gia đình người Canada được thành lập từ năm 1990 gồm anh cả Scott cùng ba cậu em sinh ba Clint, Bob và Dave. Nhóm nổi tiếng với với những bản "hit" như "If Life is So Short", "Miss You Like Crazy" hay "Girl of My Dreams".

Trong sự nghiệp của mình, The Moffatts đã thực hiện được 34 concert, phát hành 5 album và nhận về doanh số lớn với hơn 6 triệu bản thu.

Anh em The Moffatts là một trong những ban nhạc gia đình có sức lan tỏa nhất thế giới trong những năm 90. Hiện tại, nhóm cũng được khán giả toàn thế giới biết đến với kênh YouTube có tên Music Travel Love sở hữu hơn 3,84 triệu lượt đăng ký.

Ngọt Band cũng sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: NSXCC)

Đồng hành cùng The Moffatts sẽ là hai nhóm nhạc Việt Nam Chillies và Ngọt Band. Trong khi Ngọt sớm tạo được tiếng vang trong cộng đồng âm nhạc Underground trên toàn quốc và trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất trong dòng nhạc Indie tại Việt Nam thì Chillies chinh phục khán giả bởi những lời tâm tình đầy dịu dàng và cũng đau đáu sự nuối tiếc khiến người nghe phải khắc khoải. Tại lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2021, Chillies đã nhận được hai đề cử ở các hạng mục "Video âm nhạc của năm" và "Nghệ sĩ mới của năm".

Sự kiện cũng có mặt của Tùng (tên thật là Nguyễn Bảo Tùng) - một trong những tên tuổi nổi bật trong giới nghệ sĩ Indie Việt. Nam ca sĩ được người nghe biết tới bởi những ca khúc có giai điệu bắt tai, ca từ sâu sắc được thể hiện qua chính những trải nghiệm chân thực trong cuộc sống như: "Này em ơi"; "Cuộc hành trình", "Đừng lo"...