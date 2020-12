Nam diễn viên Nhật Bản đột ngột qua đời ở tuổi 43 khiến khán giả bàng hoàng.

Yûzô Imai (sinh năm 1977) là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Nhật Bản từ đầu những năm 2000. Anh hoạt động đa dạng ở các lĩnh vực ca hát, diễn xuất và làm MC cho các chương trình dành cho trẻ em. Những bộ phim nam nghệ sĩ tài ba tham gia ghi dấu trong lòng khán giả như: Pecoross' Mother and Her Days (2013), Banana, Gloves and Whale Shark (2013) hay Homeroom on the Beachside (2008)...

Yûzô Imai được yêu thích vì có sự nghiệp không vướng scandal và hết lòng nâng đỡ thế hệ đàn em. Những năm cuối đời, anh hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực sân khấu và âm nhạc.