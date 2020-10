Nam Định có hơn 81.000 nông dân là triệu phú, tỷ phú

Thay mặt cho cán bộ, hội viên nông dân trong huyện, đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội ND tỉnh đã đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của giai cấp nông dân, Hội NDVN nói chung và Hội ND tỉnh Nam Định nói riêng. Trong suốt chặng đường 90 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội ND tỉnh đã không ngừng củng cố và lớn mạnh. Qua 10 kỳ đại hội, đến nay toàn tỉnh có gần 32 vạn hội viên, sinh hoạt tại 209 cơ sở Hội, 3.171 chi hội. Hàng năm có trên 90% cơ sở và chi hội đạt khá và vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.



Ông Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng bằng khen cho các điển hình nông dân tiêu biểu. Ảnh: Thu Nga

Trong 5 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Ðể hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội ND tỉnh đã tổ chức 89 lớp đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động nông thôn; hàng năm phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân. Vận động hội viên tham gia 286 mô hình cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 4 hợp tác xã, 97 tổ hợp tác, 31 tổ hội nghề nghiệp với 2.147 thành viên tham gia.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều đơn vị có cách làm hay, hiệu quả, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của nông dân. Ðến nay, toàn tỉnh có 81.706 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Với những kết quả đó, 5 năm qua, 16 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 1 tập thể được T.Ư Hội NDVN tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2013-2018; 172 tập thể, cá nhân được T.Ư Hội tặng bằng khen; 5 hội viên tiêu biểu được bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc" toàn quốc; 3 sản phẩm được chọn là "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu xuất sắc"; 5 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 38 tập thể và 145 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen…

Tại hội nghị, 27 tập thể và 63 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào của Hội, của địa phương, giai đoạn 2015 - 2020.