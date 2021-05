Nam Định: Vào Hội Nông dân, hội viên được vay vốn, làm ăn hiệu quả

Chất lượng hoạt động của chi, tổ hội được nâng cao. Qua phân loại, đánh giá, hàng năm có 85% cơ sở hội và chi hội đạt khá và vững mạnh.

Hội ND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu có trên 1.600 hội viên, chiếm 85% số hộ nông dân trên địa bàn xã. Thời gian qua, Hội ND xã Hải Đông đã có nhiều hoạt động thiết thực khuyến khích, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Anh Vũ Văn Bách - Chủ tịch Hội ND xã Hải Đông cho biết: Đối với các hộ nông dân chưa tham gia tổ chức hội, chúng tôi chú trọng tuyên truyền qua các cuộc họp trực tiếp tại thôn, đến tận nhà để vận động, hỗ trợ nông dân khi cần thiết. Qua đó, chỉ tiêu phát triển hội viên hằng năm của xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Mô hình nuôi tôm trong bể xi măng của hội viên Nguyễn Văn Cường (xóm Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định). Ảnh: Đ.T

Với mô hình nuôi tôm trong bể xi măng, anh Nguyễn Văn Cường (ở xóm Tây Cát) là 1 trong những hội viên nông dân tiêu biểu của xã Hải Đông. Anh Nguyễn Văn Cường cho biết: "Thú thật, trước đây, tôi khá thờ ơ với việc tham gia các tổ chức xã hội, nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động, nhận thấy nhiều hội viên nông dân được hỗ trợ phát triển kinh tế hiệu quả, nên tôi đã tham gia Hội ND xã. Là hội viên của Hội ND, tôi được tạo điều kiện vay các nguồn vốn ưu đãi, hướng dẫn tập huấn KHKT. Nhờ sự hỗ trợ của Hội, tôi đã xây dựng thành công mô hình nuôi tôm trên bể xi măng với thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm".

Ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nam Định cho biết: Xác định phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác hội và phong trào nông dân, thời gian qua, Hội ND tỉnh Nam Định đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm thu hút, kết nạp hội viên.

Các cấp Hội tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Hội ND tỉnh đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ HTND với tổng nguồn vốn trên 26 tỷ đồng; đã đầu tư xây dựng 249 mô hình phát triển kinh tế. Mặt khác Hội tín chấp từ Ngân hàng NNPTNT với tổng dư nợ trên 10.525 tỷ đồng cho 59.643 hộ vay; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác với tổng dư nợ trên 1.235 tỷ đồng cho 39.293 hộ vay.

Trong 5 năm qua, Hội ND các cấp đã trực tiếp tổ chức 89 lớp đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động nông thôn; phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn khoa học kỹ thuật, công nghệ mới.

Ngoài ra, các cấp Hội tăng cường phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp, hàng năm cung ứng trên 10.000 tấn phân bón, hàng nghìn tấn thức ăn chăn nuôi theo hình thức trả chậm, giúp hội viên đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.