Nam sinh lập kỷ lục 21 năm Olympia lộ điểm thi tốt nghiệp THPT "không ngờ"

Á quân tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 Nguyễn Thiện Hải An, học sinh lớp 12A1 Hóa, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa tiết lộ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Hải An cho biết, em đã đạt được lần lượt các điểm số là Toán 8.80; Ngữ văn 7.50; Vật lý 8.00; Hóa học 9.25; Sinh học 8.25... Như vậy, điểm thi khối A và khối B của Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Thiện Hải An là 26,05 và 26,3 điểm.

Tuy nhiên, điểm số này cũng đã khiến nhiều người hơi... bất ngờ vì khả năng của Hải An có thể giành được điểm cao hơn thế nữa.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Thiện Hải An. Ảnh: NVCC

Lý giải về điểm thi của mình, Hải An cho hay: "Mục tiêu của em không phải là xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT nên em không có áp lực phải đạt được điểm số cao nhất. Tuy nhiên em vẫn cố gắng đúng với sức mình với tâm thế đứng trước kỳ thi cuối cùng của 12 năm phổ thông".

Được biết, cách đây vài tháng, khi đang học kỳ 2 của lớp 12, Hải An đã tham gia kỳ tuyển sinh đại học của Mỹ. Nam sinh đã nhận được thông báo trúng tuyển Đại học Denison, tiểu bang Ohio, chuyên ngành Hóa học. Đây là chuyên ngành mà Hải An đang theo đuổi nhiều năm qua. Chính vì vậy mà Hải An tham gia thi tốt nghiệp THPT trong tâm thế thoải mái chứ không bị áp lực về điểm số phải đạt thật cao.

Dự kiến đầu năm học tới, Hải An sẽ chính thức lên đường đi du học.

Chia sẻ thêm về kế hoạch hiện tại đang thực hiện, Hải An cho hay đang chuẩn bị hành trang cả vật chất và tinh thần để dành cho việc du học. Ngoài ra em cũng học một số kiến thức và kỹ năng mới hữu ích cho học tập và công việc sau này.

"Một năm sau khi giành Á quân tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, em cũng làm được khá nhiều việc và học được nhiều điều mới mẻ", Hải An cho hay.

Nguyễn Thiện Hải An sẽ đi du học tại Mỹ. Ảnh: NVCC

Trước đó, trong cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý III, Hải An đã trải qua 17 câu hỏi trong vòng 60 giây, đạt được số điểm 150 - xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử 21 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia.

Là học sinh khối chuyên tự nhiên nhưng Hải An khiến bao người nể phục khi am hiểu các lĩnh vực văn học và hiểu biết xã hội, học sinh giỏi môn Hóa, Tin. Đặc biệt, Hải An còn có điểm SAT I đạt 1530/1600, SAT II: 800/800 cả 3 môn Toán Level 2, Lý, Hóa.

Ngoài ra, Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 còn giành một số thành tích đang ngưỡng mộ khác như HCV Vòng Mùa thu Kỳ thi Toán học không biên giới (MWB); HCV, hạng Prize (đạt điểm tuyệt đối cao nhất cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng AIMO 2018; HCV cuộc thi toán American Mathematics Olympiad (AMO) - Giải nhất môn Hóa học, Học sinh giỏi thành phố Hà Nội; Giải nhất môn Khoa học, Học sinh giỏi thành phố Hà Nội; Giải nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canada (Music for Young Children) tổ chức lần thứ 32; Á quân Chung kết năm Chinh phục – Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3, được coi là Kỷ lục gia cuộc thi này vì trả lời đúng 16 câu hỏi trong vòng 60 giây.