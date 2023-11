Tối 9/11, nguồn tin của PLO cho biết, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang huy động lực lượng truy xét ba đối tượng dùng hung khí tấn công một nam sinh lớp 11 gây thương tích rất nặng.

Nam sinh lớp 11 bị 3 đối tượng chặn đường dùng hung khí tấn công đến nứt hộp sọ, đứt gân chân trái, đùi phải, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện An Phước trong tình trạng nguy kịch. Nguồn: VOV

Thông tin ban đầu từ NĐT: Khoảng 16h40 ngày 9/11, tại đường Nguyễn Hội (khu phố 3, phường Xuân An, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), em L. (SN 2007, trú phường Phú Tài, TP.Phan Thiết; là nam sinh lớp 11, Trường THPT Lê Lợi) bất ngờ bị 3 đối tượng chặn hành hung.

Nhóm đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch này đã dùng hung khí chém em T. đến nứt hộp sọ, đứt gân chân trái, đùi phải...

Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viên Đa khoa An Phước cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Liên qua đến vụ việc, tối 9/11, thông tin từ Công an TP.Phan Thiết cũng cho biết, các lực lượng công an của TP.Phan Thiết và Công an tỉnh Bình Thuận đang ráo riết truy xét 3 đối tượng có hành vi tấn công nam sinh trên để điều tra, làm rõ.