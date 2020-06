Trình duyệt của bạn không hỗ trợ! Hãy tải về trình duyệt mới hơn tại đây.

Nam sinh lớp 11 thừa nhận sốc về cái chết của bé trai 5 tuổi ở Nghệ An

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho biết, nghi can 17 tuổi này thừa nhận có liên quan đến cái chết của bé 5 tuổi trong căn nhà bỏ hoang.

Thông tin trên Zing: Sáng 10/6, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho hay, cảnh sát đang tạm giữ một nam sinh 17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An. Nam sinh này bị cho có liên quan đến cái chết của H.T.V.Đ (5 tuổi) ở xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu. Hiện trường vụ việc. Nguồn: Zing

“Nghi can được xác định là Đào Ngọc Hoàng, học sinh lớp 11, trú gần nhà nạn nhân. Hoàng đã khai nhận và đang bị tạm giữ. Công an đang tiếp tục làm rõ các chi tiết tiếp theo”, ông Hùng cho biết. Chiều 7/6, Đ xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi rồi mất tích. Gia đình đã tìm kiếm bé trai này khắp nơi nhưng không thấy nên trình báo cơ quan công an. Khi xem hình ảnh qua các camera gần nhà, gia đình phát hiện Hoàng đưa bé Đ đi. Khai với cơ quan điều tra, nam sinh này thừa nhận đưa bé Đ về và thả ở đoạn đường gần nhà. Hai ngày sau, thi thể bé Đ được tìm thấy trong căn nhà bỏ hoang nằm giữa rừng thuộc địa phận huyện Yên Thành, Nghệ An, cách nhà nạn nhân khoảng 10km. Đến 8h ngày 10/6, công an vẫn phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi bé trai 5 tuổi tử vong trong tư thế tay trói. Theo PLO: Nghi phạm trong vụ việc này nghiện game online. Như Dân Việt đã thông tin: Trước đó, khoảng 15h chiều 7/6, cháu Đ xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình cháu Đ đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của con trai mình. Gia đình cháu Đ trình báo công an và đăng các thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Cho đến chiều 9/6, khi tìm được thi thể con bị trói, bỏ đói trong căn nhà hoang, bố mẹ cháu Đ khóc, ngất xỉu vì quá thương con. Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.



