Sáng 1/12, Bộ GDĐT cho biết đã quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho em Hoàng Mạnh Chiến, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Em Hoàng Mạnh Chiến đã có hành động dũng cảm cứu người trước mũi tàu hoả.

Kèm theo bằng khen, nam sinh dũng cảm này cũng được thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ GDĐT.

Hoàng Mạnh Chiến tại buổi tuyên dương do UBND TP.Cẩm Phả, Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức, ngày 29/11. Ảnh: Lan Anh

Trước hành động dũng cảm này, ngày 29/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen em Hoàng Mạnh Chiến. Chủ tịch nước gửi tặng kèm bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và một chiếc bút với mong muốn Hoàng Mạnh Chiến không ngừng học tập và rèn luyện, luôn là con ngoan, trò giỏi, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, trở thành công dân có tài, có đức, tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.



Cùng ngày, UBND TP.Cẩm Phả, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cũng đã tổ chức buổi tuyên dương em Chiến vì có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Kể lại vụ việc, Chiến cho biết, nhà em ở gần đường tàu, khu 7b, phường Cẩm Thịnh. Vào khoảng 19h30, ngày 26/11, em được bố mẹ cho xuống dưới nhà chơi với các bạn vì là ngày cuối tuần. Em bất ngờ thấy một ông già chạy xe máy từ trong khu dân cư khi băng qua đường sắt bị ngã vào trong đường ray. Trông thấy đoàn tàu chở than đang lao tới, em vội chạy lao đến đường ray kéo ông ra ngoài. Sau khi 2 ông cháu vừa thoát ra khỏi đường ray thì tàu hỏa cũng vừa lao tới. Rất may là ông chỉ bị thương nhẹ ở tai, tay trái, còn em thì không xây xát gì. Chiếc xe máy của ông bị tàu chở than kéo trượt đi 3m.