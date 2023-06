TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam sinh nghi bị đánh nhầm gây tử vong; truy sát 2 người thương vong

Nam sinh nghi bị đánh nhầm gây tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/6, mạng xã hội xôn xao câu chuyện nam thanh niên có tên Ng.C.T (17 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) bị một nhóm người lao vào đánh hội đồng dẫn đến tử vong khi đang ngồi trong quán nước.



Nam sinh Ng.C.T (17 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nghi bị đánh nhầm, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Nguyễn Giang

Theo nội dung được chia sẻ, giữa em Ng.C.T và nhóm người trên không quen biết, không có mâu thuẫn gì. Ng.C.T bị đánh là bị đánh nhầm. Người đăng thông tin này chị gái của nạn nhân và mong muốn cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm nhóm người này để trả lại công bằng cho Ng.C.T. Thông tin về sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Sáng 19/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt ông Nguyễn Hồng Tân (bố em Ng.C.T) xác nhận về sự việc trên. Theo ông Nguyễn Hồng Tân, trước đó vào tối 7/6 thì khu vực nhà của bị cắt điện. Ng.C.T và anh trai xin bố ra quán ngồi uống nước cho mát.

Khi đang uống nước trong một quán trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, 2 anh em Ng.C.T bất ngờ thấy có một chiếc ô tô đen đi tới. Khi xe dừng lại, một nhóm thanh niên trên xe bước xuống. Chưa hiểu chuyện gì, nhóm thanh niên này lao vào đuổi đánh anh. Anh trai cùng các bạn khác chạy được vào nhà một người dân. Sau đó Ng.C.T bị nhóm người này đánh. Có một người trong nhóm nói đánh nhầm rồi.

Sau khi bị đánh, nhóm người này đã đưa Ng.C.T về đến cổng. Ng.C.T tự vào giường. Đến khoảng 2h sáng cùng ngày, ông Tân thấy con mình bị nhiều vết thương nên đã đưa con đi đến Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Tại đây, con trai ông bị hôn mê và phải phẫu thuật.

Đêm ngày 12, rạng sáng 13/6, thấy tình trạng con không có tiến triển, ông Tân đã quyết định đưa con ra Hà Nội để điều trị thì họ chẩn đoán, đầu bị đa vết thương, vỡ hộp sọ, dịch tràn, phù nề, chết não…không thể chữa trị và khuyên gia đình đưa về nhà.

Gia đình sau đó đưa Ng.C.T về nhà. Đến khoảng 1h45' ngày 14/6, Ng.C.T qua đời. Ông Nguyễn Hồng Tân cho biết, hiện sự việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ.

Ng.C.T là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em. Ng.C.T hiện đang theo học trường dạy nghề giáo dục thường xuyên Nam Đàn tại xã Kim Liên. Một lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.

Công an bắt giữ 4 đối tượng trong vụ rượt đuổi, đánh nhau trong đêm ở Bình Phước khiến 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng trong vụ rượt đuổi, đánh nhau náo loạn trên đường ĐT759 thuộc khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ án mạng làm 2 người thương vong. Ảnh: H.G.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Hoàng Nam (22 tuổi); Nguyễn Duy Quyền (23 tuổi); Võ Trần Trung Nam (22 tuổi, cùng ngụ TX.Phước Long) và Nguyễn Tiến Công (19 tuổi).

Theo điều tra, tối 17/6, anh Phùng Minh Mẫn (34 tuổi, ngụ TX Phước Long) chở theo anh Nguyễn H.T (31 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) trên đường ĐT759.

Khi đến khu vực trên, Mẫn và T bị nhóm thanh niên chạy trên 2 xe máy vượt lên chặn xe. Sau đó, 4 đối tượng dùng hung khí tấn công 2 thanh niên.

Bị đánh bất ngờ, T bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống bên lề đường, tử vong.

Mẫn bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, sau đó được chuyển đến BV Chợ Rẫy, TP.HCM tiếp tục điều trị.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt phối hợp với Công an thị xã Phước Long khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy bắt các đối tượng.

Lời khai nguyên nhân gây án của nghi phạm chích điện sát hại cháu ruột

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 18/6, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm vụ nam thanh niên tử vong bất thường cạnh dây điện trên giường ở phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng).

Cụ thể, khoảng gần 10h ngày 18/6, cơ quan công an bắt được nghi phạm Trần Hữu Côn (SN 1964, trú tại phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), chú ruột của nạn nhân T.C.N (SN 1991, trú tại tổ dân phố Phúc Hải 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng), khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Sau đó, Công an huyện Tiên Lãng đã bàn giao đối tượng cho Công an TP.Hải Phòng để điều tra, làm rõ.

Nghi phạm Trần Hữu Côn tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Tại cơ quan công an, Trần Hữu Côn khai, nguyên quán xã Đa Phúc, huyện Kiến Thụy (nay là phường Đa Phúc, quận Dương Kinh), đã vào Nam lập nghiệp nhiều năm và hiện ở tỉnh Bình Dương theo địa chỉ trên.

Trần Hữu Côn thừa nhận, do tranh chấp đất đai với gia đình anh T.C.N nên đối tượng bức xúc, vào đêm ngủ tại nhà nạn nhân ở khu vực cánh đồng khu Phúc Hải 1 thuộc phường Đa Phúc, đã dùng dây điện từ ổ cắm chích vào bụng nạn nhân cho đến chết. Sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường trong trạng thái hoảng loạn, di chuyển dọc theo tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua nhiều địa phương, cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ tại địa bàn huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 6h30 ngày 17/6, người thân trong gia đình phát hiện anh T.C.N tử vong trên giường, hiện trường có nhiều dấu hiệu nghi vấn bị sát hại, đã trình báo Công an quận Dương Kinh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận Dương Kinh phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xác định nghi phạm là Trần Hữu Côn, chú ruột của nạn nhân, mới từ miền Nam ra chơi, lập tức phát thông báo truy tìm.

Sáng 18/6, tại khu vực ngã tư Hòa Bình quốc lộ 10 (đoạn qua các xã Tiên Cường và Đại Thắng của huyện Tiên Lãng), người dân phát hiện một người đàn ông có đặc điểm giống như mô tả trong thông báo truy tìm đối tượng Trần Hữu Côn, đã báo tin cho công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương ngay lập tức có mặt, phối hợp với người dân gần khu vực kịp thời bắt giữ khi nghi phạm đang lên một chiếc xe khách hành trình vào miền Nam định tẩu thoát.

Qua xác minh nhanh nhân thân, Công an xã Tiên Cường xác định đối tượng tình nghi là Trần Hữu Côn, đã đưa về trụ sở bàn giao cho Ban chuyên án.

Xét xử Thủy "gỗ" cùng 32 đồng phạm ở Hải Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 19/6, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Thủy (tức Thủy "gỗ") cùng 32 đồng phạm với nhiều tội danh khác nhau.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cẩm Giàng, với mục đích mua toàn bộ các lô đất của Dự án khu dân cư, khu văn chỉ, nghĩa trang liệt sỹ, bể bơi thị trấn Cẩm Giang, trong thời gian từ ngày 16 – 29/9/2022, Phạm Văn Thuỷ (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Cẩm Giang) đã tổ chức nhiều cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho các đối tượng và trao đổi, xin ý kiến của Nguyễn Ngọc Đường (sinh năm 1971, trú tại thị trấn Cẩm Giang) là Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang.



Sau đó, Thủy trực tiếp chỉ đạo 25 đối tượng khác mang tiểu sành đặt tại cổng hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang; đưa xe tải, máy xúc, biển cảnh báo, cọc tiêu, rào chắn ra chặn trên các đoạn đường dẫn đến trụ sở UBND thị trấn Cẩm Giang. Bên cạnh đó, Thủy còn chỉ đạo các đối tượng tạo dựng va chạm giao thông giả với người dân mua được hồ sơ tham gia đấu giá đất, nhằm tạo áp lực mua lại hồ sơ. Chỉ đạo các đối tượng tụ tập, thị uy, gây huyên náo tại địa điểm bán hồ sơ và công trường thi công dự án. Đưa ra thông tin đất của dự án có nhiều mồ mả, tranh chấp nhằm mục đích cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và xem đất.

Hội đồng xét xử trong phiên tòa xét xử Thủy "gỗ" cùng đồng phạm.

Trong thời gian mở bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án, đối tượng Nguyễn Ngọc Đường, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang khi đó đã có hành vi dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao làm trái các quy định của pháp luật trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thuận, bao che và có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Thuỷ cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án.

Ngoài ra, để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với nhiên liệu dầu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Phạm Văn Thủy và 3 đối tượng khác đã bàn bạc, thống nhất mua của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh 26 hóa đơn giá trị gia tăng khống mặt hàng dầu Diezel 0,05S-II và sử dụng để kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình, làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 343 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với một số nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Phạm Văn Thủy cùng vợ là Hoàng Thị Điều đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Huê, Nguyễn Thị Hiên mua của Đỗ Thị Lan Anh và Nguyễn Bá Sang 4 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo. Tổng tiền hàng chưa có thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 11,7 tỷ đồng. Tổng tiền thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã trả cho Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh để mua trái phép 4 hóa đơn là hơn 1,5 tỷ đồng. Phạm Văn Thủy và Hoàng Thị Điều đã sử dụng 4 hóa đơn này để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình, làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,1 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty TNHH Bảo Minh Hưng, Nguyễn Bá Sang và Đỗ Thị Lan Anh đã liên hệ và mua trái phép 4 hóa đơn giá trị gia tăng của Ngô Văn Tới. Tổng tiền hàng chưa có thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 11,4 tỷ đồng. Tổng tiền thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã trả cho Ngô Văn Tới để mua trái phép 4 hóa đơn là hơn 687 triệu đồng. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính số tiền hơn 810 triệu đồng. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Ngô Văn Tới đã thu lợi bất chính số tiền hơn 687 triệu đồng.

Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã sử dụng 30 hóa đơn mua trái phép của Công ty TNHH Bảo Minh Hưng và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh để kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,5 tỷ đồng.

Phạm Văn Thủy bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng, trốn thuế. Nguyễn Ngọc Đường (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang) bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn 31 bị cáo khác bị truy về các tội: gây rối trật tự công cộng, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn.

Do vụ án có tính chất phức tạp, nhiều bị cáo nên phiên toà xét xử Thủy "gỗ" cùng đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

Kỷ luật gần 80 cán bộ trong cơ quan phòng chống tham nhũng

Như Dân Việt đã thông tin: Trình bày báo cáo tại hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (ngày 19/6), ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết:

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, các Ban Chỉ đạo cấp chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo) đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ông Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Ảnh TTXVN

Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gần gấp 3 lần so với trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm ở từng địa phương.

Có 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được đưa vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 530 vụ án với 1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực là 1.132 bị can.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 15 tổ chức Đảng; gần 80 cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhưng có sai phạm về tham nhũng, tiêu cực. Việc này đã thực hiện nghiêm chủ trương xử lý "không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh TTXVN

Vẫn theo ông Võ Văn Dũng, không ít địa phương đã học tập, vận dụng các cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Trung ương áp dụng cho quá trình phối hợp ở địa phương đem lại hiệu quả cao.

"Cơ chế phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc theo "5 cấp độ", cơ chế "tài liệu, chứng cứ rõ đến đâu xử lý đến đó" được nhiều địa phương áp dụng", Phó Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương nói.

Vì vậy đã tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất được chủ trương, định hướng xử lý đối với nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc, quan điểm xử lý còn khác nhau.

"Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo sau 1 năm đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trước đây", ông Võ Văn Dũng cho biết.