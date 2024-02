Các nghệ sĩ K-pop và nữ diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc đã lâu chiếm lĩnh các nền tảng truyền thông xã hội với lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, không chỉ có các nữ thần tượng, các nam diễn viên Hàn cũng thu hút sự chú ý và tình cảm của người hâm mộ, đặc biệt là trên Instagram, nơi họ trở thành những người ảnh hưởng lớn với cộng đồng mạng.

Mặc dù có những ngôi sao như Gong Yoo và Hyun Bin không tích cực tham gia "đua tranh" vị trí cao trên Instagram, thì những cái tên như Cha Eun Woo và Lee Dong Wook đã sử dụng nền tảng này để quảng bá công việc và chia sẻ các sự kiện lớn cũng như cuộc sống cá nhân của họ.

"Nam thần" nào trong làng giải trí Hàn Quốc được "săn đón" nhiều nhất?

Dẫn đầu danh sách những nam diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram là Cha Eun Woo, thành viên của nhóm nhạc K-pop Astro. Với tính cách gần gũi và hình ảnh quyến rũ, anh đã đạt đến con số 41,5 triệu người theo dõi vào tháng 12/2023, trở thành người nổi tiếng Hàn Quốc thứ ba đạt cột mốc 40 triệu người theo dõi trên nền tảng này, sau các thành viên của BTS và BLACKPINK. Tính đến tháng 1/2024, Cha Eun Woo vẫn là nam diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram.

Dưới đây là danh sách top 10 nam diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram năm 2023:

Cha Eun Woo (41,5 triệu người theo dõi)

Dẫn đầu danh sách những nam diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram là Cha Eun Woo. Ảnh: All Kpop.

Cha Eun Woo đứng đầu bảng danh sách với sự kết hợp hài hòa giữa thông tin nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân trên Instagram. Anh đã trở thành người nổi tiếng Hàn Quốc duy nhất với hơn 40 triệu người theo dõi trên ứng dụng chia sẻ hình ảnh này vào tháng 12/2023.

Lee Min Ho (34,6 triệu người theo dõi)

Lee Min Ho vẫn giữ sức nóng sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: All Kpop.

Lee Min Ho - "ông vua phim hài lãng mạn" thu hút người hâm mộ bằng hình ảnh điển trai quyến rũ và những thông tin chi tiết về cuộc sống cá nhân trên Instagram. Anh đã chiếm cảm tình của khán giả từ vai diễn Gu Jun Pyo trong bộ phim tình yêu tuổi học trò "Boys Over Flowers".

Lee Jong Suk (26,4 triệu người theo dõi)

Lee Jong Suk sở hữu hơn 26 triệu người theo dõi. Ảnh: All Kpop.

Nam diễn viên, người mẫu Lee Jong Suk với danh tiếng xây dựng từ sự nghiệp người mẫu và các vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng đã thu hút sự chú ý với 26,4 triệu người theo dõi trên Instagram.

Ji Chang Wook (26,4 triệu người theo dõi)

Ji Chang Wook đã kỷ niệm 1 triệu người đăng ký trên kênh YouTube của mình vào ngày 17/5/2023. Ảnh: Nates.

Ji Chang Wook - ngôi sao của "Welcome to Samdal-ri" không chỉ nổi tiếng qua các bộ phim đình đám mà còn bằng cách chia sẻ đoạn video thú vị và hình ảnh từ các chuyến thám hiểm trên Instagram. Anh đã kỷ niệm 1 triệu người đăng ký trên kênh YouTube của mình vào ngày 17/5/2023.

Park Seo Joon (25,9 triệu người theo dõi)

Park Seo Joon được đông đảo khán giả yêu thích. Ảnh: Nates.

Một diễn viên nổi tiếng khác là Park Seo Joon với danh tiếng từ "Sinh vật Gyungseong" đã thu hút sự chú ý toàn cầu không chỉ thông qua các bộ phim mà còn qua những khoảnh khắc cá nhân và thú vị trên Instagram.

Song Kang (19,6 triệu người theo dõi)

Theo nhiều nguồn tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, tính đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của Song Kang là vào khoảng 5 triệu USD. Ảnh: All Kpop.

"Hiện tượng phim truyền hình Hàn Quốc" Song Kang đã gây ấn tượng với khán giả thông qua vai diễn trong "Sweet Home". Anh liên tục chia sẻ các khoảnh khắc trong buổi chụp hình thời trang trên Instagram.

Nam Joo Hyuk (19 triệu người theo dõi)

Nam Joo Hyuk hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình trong khoảng một năm rưỡi. Ảnh: All Kpop.

Nam Joo Hyuk với vai trò từ vận động viên bơi lội đến cảnh vệ trong các bộ phim không chỉ thu hút khán giả qua màn ảnh mà còn qua những hình ảnh thú vị và video trên Instagram.

Lee Dong Wook (17,4 triệu người theo dõi)

Lee Dong Wook từng muốn giải nghệ, ra nước ngoài sống vì sự nghiệp sa sút. Ảnh: Kbizoom

Lee Dong Wook - "thần chết tự mãn và quyến rũ" là một trong những diễn viên được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với những bài đăng chuyên nghiệp về cuộc sống và sự nghiệp.

Kim Soo Hyun (14,4 triệu người theo dõi)

Kim Soo Hyun, tài tử Hàn đóng "Vì sao đưa anh tới", mới đây mua bất động sản 8,8 tỷ won (6,5 triệu USD). Ảnh: Kbizoom.

Kim Soo Hyun - người được biết đến từ "My Love from the Star" và "It's Okay to Not Be Okay" không chỉ là một diễn viên nổi tiếng mà còn là người đam mê thể dục và nhiếp ảnh.

Ahn Hyo Seop (13,5 triệu người theo dõi)

Ahn Hyo Seop đang trên đà tiến tới một trong những "nam thần" được săn đón nhiều nhất tại Hàn Quốc. Ảnh: All Kpop.

Ahn Hyo Seop là diễn viên Canada gốc Hàn. Sau khi gặt hái thành công từ phim "Hẹn hò chốn công sở", anh đã thu hút sự chú ý trên Instagram với những bài đăng về dự án diễn xuất, đam mê ca hát và những chuyến du lịch độc đáo.