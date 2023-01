Nạn nhân tai nạn giao thông được bồi thường thiệt hại ra sao?

Bạn đọc Nguyễn Văn Tuyên (Hải Dương) hỏi:

Bố tôi đang đi xe đạp trên đường thì bị 1 xe ô tô đâm vào làm bố tôi tử vong. Cơ quan chức năng xác định lỗi vi phạm giao thông hoàn toàn thuộc người điều khiển ô tô. Tuy vậy, việc bồi thường thiệt hại của người điều khiển ô tô đó không được thỏa đáng.

Xin hỏi, việc bồi thường thiệt hại đối với hành vi trên dựa trên quy định nào, mức bồi thường thiệt hại là bao nhiêu?

Ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Bá Hải (Đoàn Luật sư Hà Nội) trả lời:

Mức bồi thường thiệt hại đối với người có lỗi gây ra TNGT làm người khác tử vong được xác định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự.

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Nếu không có những người này thì phải bồi thường cho người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt mạng.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng.