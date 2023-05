Hồ Trị An nhiều đoạn cạn trơ đáy

Hồ Trị An rộng 323km2, hình thành từ công trình thủy điện Trị An và trên hồ có 76 đảo lớn nhỏ. Vào mùa mưa, hồ Trị An liên tục có lượng nước lớn, có những thời điểm phải xả tràn nhưng vào mùa khô, hồ Trị An thường có mực nước xuống thấp, nhiều đoạn bị cạn.

Hồ Trị An nhiều đoạn bị cạn, khô khốc. Ảnh: Nha Mẫn

Những năm qua, hồ Trị An vẫn đảm nhiệm chức năng là phát điện và giúp đẩy mặn, điều tiết lũ cho vùng hạ du, cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho trên 10 triệu người dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia, nên thời gian qua Đồng Nai mà cả miền Đông đều chung tay giữ gìn nguồn nước cho khu vực.

Ghi nhận hiện nay nắng nóng kéo dài liên tục, mưa chưa xuất hiện nhiều nên nhiều khu vực trên hồ Trị An bị cạn khô, trơ đáy. Trên hồ nước chủ yếu gom lại ở những khu vực trũng nhất hoặc các đoạn suối nhỏ còn đa phần là hết nước, tạo thành những khu đất bãi bồi rộng lớn. Chủ yếu nước chỉ còn tập trung ở gần thủy điện, gần cầu Mã Đà… nhưng vẫn lõm xuống đáy sâu.

Cá chết trắng hốc nước. Ảnh: Nha Mẫn

Hiện nay, người dân có thể đi lại, chạy xe máy, ô tô ra những khu vực giữa hồ, khám phá nhiều nơi trên hồ Trị An. Một số đoạn cá không kịp chạy thoát khi nước khô dẫn đến chết trắng.

Theo người dân địa phương, hằng năm vào tháng 5 đến tháng 6, hồ Trị An thường bị khô cạn nhưng chưa năm nào hiện tượng cạn xảy ra nặng như năm nay. Bởi năm nay những khu vực bị cạn rất rộng, nằm trải dài xuyên suốt nhiều đoạn của lòng hồ. Điều này khiến cho nhiều người mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản trên hồ tỏ ra khó lo lắng.

Ngoài ra, liên quan đến mực nước hồ Trị An, trong ngày 7/5 ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty thủy điện Trị An cho biết, lượng nước về hồ Trị An giảm sâu, hiện chỉ còn 50,5m, trong khi mực nước chết là 50m, mực nước dâng bình thường là 62m.

Một bãi rộng khô trên hồ Trị An. Ảnh: Nha Mẫn

Theo ông Nhẫn đây là mực nước thấp nhất trong vòng 13 năm qua của hồ Trị An. Trước đó, mực nước hồ thấp kỷ lục là 49,99m (thấp hơn mực nước chết 0,01m) được ghi nhận vào năm 2010.

“Hiện mực nước thấp, nhưng vẫn áp dụng cơ chế vận hành liên hồ thủy điện nên vẫn vận hành 4 tổ máy. Nhưng do nước về hồ ít nên sản lượng điện thấp hơn, chủ yếu chạy để duy trì nước cho hạ du và giờ thủy điện chạy không phải lấy sản lượng mà điều chỉnh công suất theo mực nước về hồ.

Mực nước về hồ hiện nay thấp nhất trong những năm gần đây nhưng vẫn nằm trong dãy điều tiết, vì cuối mùa khô, hồ sẽ cạn để chuẩn bị tích nước vào mùa mưa sắp tới. Thực tế, nếu để nước hồ cao quá, khi mùa mưa về buộc phải xả về hạ lưu. Và năm 2022, thủy điện Trị An không xả lũ như mọi năm, nhiều khả năng năm nay do ảnh hưởng của El Nino ít mưa nên thủy điện sẽ tiếp tục không xả nước”, ông Nhẫn cho hay.

Người dân có thể chạy xe trên lòng hồ Trị An. Ảnh: Nha Mẫn

Còn ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, cho biết lượng mưa trong năm 2022 tăng khoảng 10% so với các năm trước. Nhưng do lượng mưa ở các tỉnh đầu nguồn như Đắk Nông, Lâm Đồng giảm nên lượng nước về hồ Trị An giảm mạnh.

Ông Huy dự báo từ ngày 10 đến 20/5 tới, Đồng Nai sẽ bắt đầu vào mùa mưa, thời tiết sẽ mát hơn nên có thể khi đó, lượng nước hồ Trị An sẽ được tăng cường. Nhưng theo dự báo, lượng mưa ở Đồng Nai năm 2023 sẽ giảm 10% so với những năm trước đó.