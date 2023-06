Ghi nhận từ phóng viên Báo Dân Việt ngày 10/6, tại các khoa như: Khoa Đột quỵ, Tim mạch… thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình (đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình), có rất đông bệnh nhân đến thăm khám, điều trị.



Anh Nguyễn Huy Nhượng (xã Gia Tân, huyện Gia Viễn) kể: "Tôi hiện đang đi chăm bố tôi là ông Nguyễn Hồng Phan (83 tuổi, xã Gia Tân) đang điều trị Khoa Đột quỵ. Ngày hôm qua (9/10), bố tôi có đi ăn cỗ về thì bất ngờ bị đột quỵ nên phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu gấp".

Còn chị Bùi Thị Huê (xã Gia Trung, huyện Gia Viễn) cho hay: "Bố chồng tôi ông Trần Văn Hùng (64 tuổi) vừa làm thủ tục nhập viện vào Khoa Tim mạch để điều trị, do nhiều ngày qua thời tiết nắng nóng kéo dài, đồng thời ở quê lại mất điện nên khiến bệnh ông phát lại".

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, Thạc sĩ - bác sĩ Đào Hồng Quân-Phó Trưởng khoa Tim mạch thông tin: "Bình quân mỗi ngày Khoa Tim mạch tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân nhập viện, độ tuổi hơn 60 tuổi trở lên. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nước, do nắng nóng nên lượng nước cung cấp vào cơ thể không đủ, vì thế dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn điện giải…. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng, đang ở trong nhà nhiệt độ mát, đột ngột ra ngoài trời có sự chênh lệch giữa nhiệt độ cũng dẫn đến các triệu chứng sốc nhiệt, tai biến mạch máu não, hay nhồi máu cơ tim… Đây là những bệnh nhân mà chúng tôi hay gặp nhất vào mùa nắng nóng".

Bệnh nhân nhập viện tại Khoa Tim mạch, Đột quỵ có độ tuổi hơn 60 tuổi trở lên. Ảnh: Vũ Thượng

Bác sĩ Đào Hồng Quân cũng khuyên người dân trong mùa nắng nóng phải uống đủ nước, ăn nhiều trái cây hoa quả mát…, nhất là những người cao tuổi. Không phải chờ khát nước mới uống mà phải uống nước thường xuyên, chia nhiều lần trong ngày. Tùy theo thời tiết nắng nóng mà bổ sung thêm nước, ít nhất phải uống khoảng 2 lít nước/ngày. Riêng bệnh nhân bị suy tim, mồ hôi ra nhiều nên hay mất nước cần lưu ý.

Bên cạnh đó, cần lưu ý tránh thay đổi đột ngột như đang ngồi điều hòa ra môi trường bên ngoài và ngược lại từ môi trường nóng vào nơi mát thì hay có hiện tượng bị co mạch, tăng rối loạn tuần hoàn, tăng huyết áp… dẫn đến tai biến, nhồi máu cơ tim.