Nắng nóng ngột ngạt bao trùm 3 châu lục

Người dân đi bộ dưới máy phun sương tại Las Vegas (Mỹ) ngày 13/7. Ảnh: AP

Vào ngày 16/7, nhiệt độ cao và nắng nóng như thiêu đốt xảy ra tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Giới chức Nhật Bản đã ban hành cảnh báo về sốc nhiệt đối với hàng chục triệu người tại 20 trong tổng số 47 tỉnh tại nước này. Nhật Bản đang trải qua những ngày nóng nực tại nhiều khu vực trong khi một số nơi phải hứng chịu mưa lớn.

Đài NHK đã cảnh báo nhiệt độ đạt mức nguy hiểm đến sức khỏe con người khi thủ đô Tokyo và nhiều nơi khác ghi nhận mức nhiệt gần 40 độ C. Nhiệt độ kỷ lục tại Nhật Bản hiện nay là 41,1 độ C ở thành phố Kumagaya, Saitama vào năm 2018. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, kỷ lục này có thể bị phá vỡ trong năm nay. Một số nơi tại Nhật Bản ngày 16/7 đã trải qua mức nhiệt cao nhất trong 4 thập niên. Một ví dụ là thị trấn Hirono tại Fukushima có nhiệt độ 37,3 độ C.

Trung Quốc vào ngày 16/7 đã ban hành cảnh báo nhiệt độ ở một số khu vực như Tân Cương và miền Nam Quảng Tây.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã thông báo về một đợt sóng nhiệt mạnh trải dài từ California đến Texas. Thung lũng Chết tại California thường là một trong những nơi nóng nhất trên Trái Đất đã ghi nhận mức nhiệt 53,33 độ C vào hôm 16/7.

Tại một công trình xây dựng ở Texas (Mỹ), một thợ xây 28 tuổi chia sẻ với hãng thông tấn AFP (Pháp): “Ngay khi uống nước, tôi đã thấy chóng mặt và buồn nôn bởi nhiệt độ cao”.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng của Mỹ là Canada xác nhận cháy rừng đã lan rộng kỷ lục 10 triệu hecta trong năm nay. Thiệt hại có thể gia tăng khi mùa Hè đang diễn ra.

Lính cứu hỏa chữa cháy trong rừng tại quần đảo Canary, Tây Ban Nha ngày 16/7. Ảnh: Getty Images

Ở châu Âu, người dân Italy được cảnh báo chuẩn bị cho sóng nhiệt dữ dội nhất trong mùa Hè và cũng là một trong những đợt có cường độ lớn nhất mọi thời đại tại nước này. Với dự đoán nhiệt độ cao kỷ lục có thể đến trong những ngày tới, Bộ Y tế Italy đã ban hành cảnh báo đỏ đến 16 thành phố trong đó có Rome, Bologna và Florence.

Nhiệt độ được dự báo có thể đạt 40 độ C tại Rome vào ngày 17/7 và 41-43 độ C vào ngày 18/7. Kỷ lục hiện tại của Rome là 40,5 độ C vào tháng 8/2007.

Thành cổ Acropolis tại Athens, một trong những địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Hy Lạp, vào hôm 16/7 đã phải đóng cửa ngày thứ 3 liên tiếp trong những giờ nắng nóng.

Romania dự kiến đạt mức nhiệt 39 độ C vào ngày 17/7 trên hầu hết cả nước.

Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cũng cảnh báo về sóng nhiệt mới từ 17-19/7 với nhiệt độ trên 40 độ C tại quần đảo Canary và khu vực Andalusia.

Ngoài nhiệt độ cao, nhiều nơi tại châu Á đang phải hứng chịu mưa lớn. Mưa tại Hàn Quốc gây ngập lụt và sạt lở đã khiến 37 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Mưa được dự đoán kéo dài đến 19/7 tại nước này.

Mưa gió mùa ở miền Bắc Ấn Độ đã khiến 90 người thiệt mạng. Ngập lụt và lở đất khá phổ biến tại Ấn Độ khi có gió mùa nhưng các chuyên gia cho biết biến đổi khí khậu đang gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của những hiện tượng này.