Netflix hướng tới sản xuất phim chất lượng sau "Don't Look Up"?

Thành công bất ngờ của "Don't Look Up"

Bộ phim "Don't Look Up" được Netflix ra mắt vào cuối năm 2021. Truyền thông của Netflix đã "rục rịch" hé lộ trailer từ trước đó nhiều tháng. Tác phẩm có sự tham gia của tài tử Leo Dicaprio được nhiều người mong đợi. Bộ phim là một "nồi lẩu" ngon lành gồm có sự châm biếm rất thời đại đề cập đến biến đổi khí hậu; một dàn diễn viên xuất sắc. Một phần quan trọng nữa là đạo diễn Adam McKay, người đã thể hiện sự hài hước tột đỉnh của mình vào năm 2015 với "The Big Short" với cái nhìn đầy hóm hỉnh về sự mong manh của nền kinh tế Hoa Kỳ.

"Don't Look Up" thành công ngoài dự kiến. (Ảnh trong phim).

Nhiều nhà phê bình đã cho rằng, "Don't Look Up" có nhiều tình tiết chê bai "chưa đủ sâu sắc" gây thất vọng cho người xem. Theo Variety nhận định, "Don't Look Up" là bộ phim hài nhưng không làm người xem cảm thấy buồn cười.

Trên Rotten Tomatoes, bộ phim chỉ đạt 55 điểm đối với các nhà phê bình, điều này dễ khiến cho người ta lầm tưởng rằng, nó sẽ thất bại đối với người xem. Thế nhưng, Netflix tiết lộ, "Don't Look Up" không chỉ được xếp hạng là bộ phim ăn khách thứ ba trên dịch vụ phát trực tuyến mà còn phá kỷ lục về số giờ xem nhiều nhất cho một bộ phim trong một tuần với 152 triệu giờ. Điều này thậm chí còn khiến cho chính đạo diễn McKay phải thốt lên ngạc nhiên trên trang Twitter của mình.

Có thể McKay đang tỏ ra khiêm tốn, nhưng chắc hẳn vị đạo diễn này cũng nhận ra rằng, "Don't Look Up" chưa thành công được như là những gì mà người ta kỳ vọng về nó. Sở hữu những ngôi sao điện ảnh lớn như DiCaprio và Jennifer Lawrence để thu hút người xem, nhưng rõ ràng bộ phim không nhắm tới mục tiêu đạt doanh thu phòng vé "khủng" với những thông điệp ngầm. Kịch bản hài hước nhưng về một chủ đề nghiêm túc "chết người". Hơn nữa trong tiền lệ, không có tác phẩm nào ở Hollywood thu về doanh thu lớn nhờ vào phim châm biếm cả.

Dù người xem có thích "Don't Look Up" hay không, nhưng có một điều không ai có thể chối cãi. Đó là một bộ phim buồn vì đã vẽ nên một bức tranh khá ảm đạm về nhân loại vào năm 2022. Netflix luôn có xu hướng thích phát hành những bộ phim hành động "mỳ ăn liền" và có nhiều khả năng ăn khách hơn, chẳng hạn như là "Red Notice".

"Don't Look Up" có kịch bản hài hước nhưng về một chủ đề nghiêm túc "chết người". (Ảnh trong phim).

Vậy, giải thích thế nào về thành công của "Don't Look Up"? Một số người cho rằng, Netflix khéo léo lợi dụng những tranh cãi trái chiều xung quanh bộ phim để tạo ra các cuộc tranh luận gợi trí tò mò. Rõ ràng, chiêu trò PR này của Netflix đã tạo ra phản ứng tốt đẹp về mặt kinh doanh, nhưng khó mà nói rằng nó mang lại lợi ích về mặt lâu dài.

Nói như vậy không có nghĩa kích động tranh luận giữa người xem là xấu. Hầu hết, các bộ phim có nội dung châm biếm đều rất may mắn khi có thể truyền cảm hứng cho khán giả, khiến họ phải tò mò xem thử.

Bản thân đạo diễn McKay chắc chắn nhận ra điều này, vì anh đã sử dụng Twitter để làm nổ ra các cuộc tranh luận. Điều đó đã tạo ra làn sóng khán giả thứ hai cho "Don't Look Up", những người không có ý định xem phim ban đầu. Giờ đây, việc người không muốn nhưng vẫn phải xem phim không còn hiếm. Có thể bạn không thích, nhưng bạn sẽ xem vì bạn cần phải có thông tin về bộ phim, để hòa nhập với đại đa số những người đã xem phim.

Netflix sẵn sàng trả cát-xê cao để mời sao hạng A

Netflix hẳn đang thở phào nhẹ nhõm vì "Don't Look Up" đã có thể dễ dàng thất bại. Một thất bại có thể đã gửi một thông điệp trong cộng đồng sáng tạo của Hollywood: Ngay cả Netflix toàn năng cũng không thể đảm bảo thành công của một dự án đầy những tài năng hạng A. Netflix có thể đã cảm thấy hài lòng khi chi 55 triệu USD tiền cát-xê cho riêng DiCaprio và Lawrence.

Netflix trả 55 triệu USD cát-xê cho Leo DiCaprio và Jennifer Lawrence. (Ảnh trong phim).

Với số tiền kể trên, Netflix đã vô hình chung tự đặt ra một mức cát-xê "khủng" đối với sao hạng A. Các đối thủ cạnh tranh như Apple TV và Amazon Prime sẽ phải sẵn sàng "bạo chi" số tiền tương tự nếu muốn mời các ngôi sao tương tự. Tiền cát-xê trong tương lai được dự đoán sẽ tiến tới "lạm phát". Mới đây, nữ diễn viên Sandra Bullock đã nói với Hollywood Reporter rằng: "Nếu không có Netflix, nhiều người sẽ không làm việc."

Điều đó chắc chắn đúng với những ngôi sao hạng A như cô ấy, những người không còn phải nhọc nhằn tới trường quay chỉ để nhận về khoảng 20 triệu USD cho mỗi bộ phim tham gia.

Tháng 11/2021, Scott Stuber - Giám đốc Netflix đã trả lời phỏng vấn của The New York Times, ông đang tìm cách xoay chuyển cách hoạt động của Netflix từ số lượng sang chất lượng. "Bạn muốn đảm bảo rằng bạn đang cho ra đời những bộ phim chất lượng mà khán giả cảm nhận được với một tốc độ ổn định", ông nói.

Thực tế, điều đó không chỉ đúng với những khán giả chỉ thích xem phim có chất lượng mà ngay cả Hollywood muốn thấy sự nhất quán của Netflix để cảm thấy thoải mái khi tham gia vào các dự án chất lượng. Với "Don't Look Up", Netflix đã có một bước tiến dài theo hướng đó.