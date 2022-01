Vì sao Quả cầu Vàng 2022 "im hơi lặng tiếng"?

"The Power of the Dog" là phim xuất sắc Quả cầu Vàng 2022

Giải thưởng Quả cầu vàng từng được cho là "bữa tiệc" lớn nhất của Hollywood, thường thu hút tới 18 triệu người xem trực tiếp qua truyền hình hàng năm. Tuy nhiên năm 2022, đứng trước những khó khăn vì đại dịch, Quả cầu vàng lần thứ 79 tổ chức đơn giản và chỉ cập nhật trực tiếp qua blog.

Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) đã tiến hành trao giải thưởng điện ảnh hàng năm của mình mà không có đài truyền hình, đề cử, thảm đỏ, người dẫn chương trình, báo chí hay thậm chí là phát trực tiếp.

Benedict Cumberbatch trong "The Power of the Dog". Ảnh: Netflix

Thay vào đó, các thành viên của HFPA và một số người nhận tài trợ từ thiện của nhóm đã tập trung tại khách sạn Beverly Hilton ở Los Angeles cho một sự kiện riêng kéo dài 90 phút, công bố tên của những người chiến thắng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trên các kênh truyền thông của tổ chức.

"West Side Story" của đạo diễn Steven Spielberg đã giành được một số giải thưởng lớn, cho phim hài/nhạc kịch hay nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Rachel Zegler và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Ariana DeBose.

Những người chiến thắng khác bao gồm Will Smith cho "King Richard", đạo diễn Jane Campion và Kodi Smit-McPhee cho "The Power of the Dog", đoạt giải Phim kịch tính hay nhất, và Andrew Garfield cho "Tick, Tick… Boom!".

Bộ phim Nhật Bản "Drive My Car" được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Murakami cũng là một tác phẩm được yêu thích của nhóm phê bình, nhận giải Phim không phải tiếng Anh hay nhất, trong khi Encanto giành giải cho phim hoạt hình.

Những người chiến thắng trên truyền hình bao gồm Jean Smart cho "Hacks", phim cũng đoạt giải phim hài truyền hình hay nhất, Jason Sudeikis cho "Ted Lasso" đoạt giải phim truyền hình hay nhất. Các ngôi sao Sarah Snook và Jeremy Strong đoạt giải diễn xuất chính kịch hay nhất, Kate Winslet, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong một loạt phim truyền hình giới hạn "Mare of Easttown", Oh Yeong-su cho "Squid Game" và Michael Keaton cho "Dopesick". Không ai trong số những người chiến thắng có mặt tại sự kiện này.

Quả cầu Vàng mất uy tín

Việc tổ chức này tổ chức sự kiện đã khiến nhiều người ở Hollywood ngạc nhiên. Trước đó, HFPA bị chỉ trích sau khi một cuộc điều tra của Los Angeles Times vào tháng 2/2021 cho thấy những sai sót về đạo đức và sự thiếu đa dạng màu da. Trong 87 nhà báo của tổ chức, không có bất kỳ nhà báo da màu nào.

Các hãng phim và hãng PR dọa "tẩy chay". Tom Cruise thậm chí còn trả lại ba Quả cầu vàng của mình, trong khi những người hạng A khác lên án nhóm trên mạng xã hội.

Quả cầu vàng 2022 diễn ra trong không gian ảm đạm. (Ảnh: Variety).

Họ đã cam kết cải tổ vào năm ngoái, nhưng ngay cả sau khi tuyên bố công khai trong chương trình lần thứ 78, đối tác phát sóng lâu năm của họ là NBC đã tuyên bố vào tháng 5 rằng họ sẽ không phát sóng Quả cầu vàng 2022. Đài truyền hình thường trả khoảng 60 triệu USD bản quyền phát sóng chương trình, xếp hạng trong số các chương trình giải thưởng được xem nhiều nhất sau giải Oscar và giải Grammy.

Sau khi nhận "đòn đau" của NBC, nhiều người dự kiến rằng HFPA sẽ đơn giản là tạm dừng một năm. Các hãng phim và công chúng Hollywood cũng chủ yếu chọn đứng ngoài cuộc như họ đã từng làm trong những năm trước. Khi những người được đề cử được công bố vào tháng trước, rất ít người phản ứng công khai.

Năm nay, bộ phim truyền hình bán tự truyện "Belfast" của Kenneth Branagh, kể về quá trình lớn lên trong thời kỳ bất mãn ở Bắc Ireland từ những năm 1960 đến 1998 và "The Power of the Dog" của Jane Campion, một tác phẩm Gothic phương Tây lấy bối cảnh năm 1925 ở Montana với Kirsten Dunst và Benedict Cumberbatch. Cả hai đều nhận được bảy đề cử hàng đầu, trong đó có phim hay nhất. "Succession" của HBO dẫn đầu mảng truyền hình với 5 đề cử, trong đó có đề cử cho phim truyền hình hay nhất.