New Mazda2 dẫn đầu cuộc đua công nghệ phân khúc B.

Một trong những yếu tố ghi điểm đầu tiên của New Mazda2 phải kể đến đó chính là công nghệ an toàn. Mazda có lẽ là một trong những hãng xe hiếm hoi trang bị những tính năng tương đương xe cao cấp lên cả những phân khúc xe phổ thông.

Hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động thông minh i-Activsense được trang bị trên New Mazda2 bao gồm các tính năng hỗ trợ cao cấp như: Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM); Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA); Cảnh báo chệch làn đường (LDWS); Lưu ý người lái nghỉ ngơi (DAA); Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía trước và phía sau (SCBS F&R).

Đây cũng là mẫu xe cỡ B đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống đèn LED thích ứng thông minh (ALH) thế hệ mới, có khả năng tự động điều chỉnh phạm vi chiếu sáng với 20 vùng sáng độc lập và tầm chiếu sáng xa nhất lên đến 235m.

Bên trong xe, giao diện điều khiển được thiết kế tập trung hơn vào người lái theo triết lý "Human Centric", thay đổi từ cách bố trí chân ga, vị trí lái xe, hệ thống thông tin, giải trí cho đến điều chỉnh tầm nhìn của người lái nhằm giảm thiểu điểm mù và phân tâm khi lái xe; bổ sung hàng loạt tiện ích như màn hình hiển thị thông tin HUD, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, gương tự động chống chói giúp người lái dễ dàng kết nối và điều khiển mọi tính năng trong tầm tay.

Đặc biệt, New Mazda2 còn sở hữu thiết kế kiến trúc xe dựa trên công nghệ SkyActiv tương tự All-New Mazda3 với những cải tiến về hệ thống treo cùng ghế ngồi nhằm giúp người lái duy trì sự cân bằng và tư thế thuận tự nhiên khi lái xe, bên cạnh đó còn sở hữu hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus giúp người lái kiểm soát tốt nhất sự ổn định và cân bằng của xe trong mọi tình huống chuyển hướng.

Đáng chú ý, New Mazda2 và New Mazda2 Sport hiện sử dụng động cơ SkyActiv-G mới với mô-men xoắn 144/4000 (Hp/rpm) ở mức công suất tối đa là 110/6000 (Hp/rpm), mang đến khả năng vận hành tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời cải tiến hệ thống truyền động nhằm tăng độ nhạy chân ga và tăng khả năng cách âm, nâng cao cảm giác lái đầy thú vị và mang đến cảm hứng lái xe mỗi ngày.

Ngoài ra, với mức tiêu thụ nhiên liệu ở khoảng 5.05L/100km thấp hơn so với các sản phẩm cạnh tranh và sở hữu bán kính quay vòng 4.7m nhỏ nhất phân khúc, New Mazda2 đặc biệt phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu và thường xuyên phải di chuyển trong đô thị đông đúc nhờ khả năng dễ xoay trở. Bên cạnh đó là công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus giúp New Mazda2 kiểm soát tốt nhất sự ổn định và cân bằng của xe trong mọi tình huống chuyển hướng



Những tinh chỉnh công nghệ này chính là lý do giúp New Mazda2 tiếp tục giữ vững vị thế "vua công nghệ" trong phân khúc B và tiệm cận những giá trị công nghệ của các mẫu xe ở phân khúc cao cấp.