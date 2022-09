Tai nạn bí hiểm gây sốc tại điểm quan sát cá voi nổi tiếng của New Zealand

Vụ lật thuyền gây chấn động tại điểm quan sát cá voi Kaikoura, New Zealand. (Video: Just In News)

New Zealand: Thủ phạm bí hiểm dưới biển

Kaikoura là một thị trấn ven biển trên Đảo Nam (South Island), với dân số chỉ hơn 2.400 người, nằm cách thành phố Christchurch lớn nhất của đảo khoảng 177km về phía đông bắc. Kaikoura là điểm quan sát cá voi nổi tiếng của New Zealand, với vùng nước sâu gần bờ và quần thể cá nhà táng (Sperm Whale - thuộc bộ cá voi) độc đáo thường xuất hiện.

Kaikoura là điểm quan sát cá voi nổi tiếng của New Zealand, thu hút nhiều khách du lịch đi theo các tour ngắm cận cảnh cá voi… (Ảnh: Alamy/PA)

Vẻ đẹp hoang sơ đầy mê hoặc của Vịnh Goose - nơi vừa xảy ra tai nạn bí hiểm ngày 10/9. (Ảnh: Getty)

Một số doanh nghiệp tại Kaikoura chuyên cung cấp các tour du ngoạn bằng tàu, thuyền hoặc trực thăng cho khách du lịch có cơ hội nhìn cận cảnh cá voi, cá heo và các sinh vật biển khác.

Báo chí dẫn nguồn tin cảnh sát Kaikoura cho biết: Sáng 10/9, nhóm 11 phụ nữ ở độ tuổi trên 50 thuê chiếc thuyền dài 8,5m của một doanh nghiệp ở Kaikoura ra khơi quan sát các loài chim biển ở khu vực gần Vịnh Goose. Khi đó thời tiết rất thuận lợi, sóng yên biển lặng nhưng thảm họa đã xảy ra một cách bí hiểm.

Trực thăng cứu hộ được huy động tới hiện trường vụ tai nạn bí hiểm ở ngoài khơi bờ biển Kaikoura. (Ảnh: AP)

"Chỗ chúng tôi có vụ lật thuyền, mà theo những gì chúng tôi có thể hiểu được là có thể do một con cá voi (đang bơi) từ dưới đáy thuyền ngoi lên" - ông Craig Mackle, Thị trưởng Kaikoura nói và cho biết thêm rằng, khu vực gần Vịnh Goose thường có cá nhà táng (Sperm Whale) và cá voi lưng gù (Humpback Whale) xuất hiện.

New Zealand: Quan sát cận cảnh cá voi xuất hiện trên biển, coi chừng sự cố bất ngờ.

Mới đây Kaikoura Whale Watch (công ty chuyên quan sát và tổ chức tour ngắm cá voi) đã ghi được cảnh 2 con cá voi lưng gù (Humpback Whale) bơi gần một cách bất thường, dù tàu chở khách đi theo tour của họ thường dừng cách nơi cá voi xuất hiện khoảng 50m.

Tới 4 giờ chiều 10/9, chiếc thuyền bị nạn bí hiểm đã được kéo vào bờ. (Ảnh: Stuff)

Hãng truyền thông NZ Stuff dẫn lời một nhân chứng kể lại: Vào khoảng 11 giờ sáng 10/9, cô nhìn thấy chiếc thuyền bị lật úp trên mặt nước và có một người ngồi trên đáy thuyền vẫy tay cầu cứu. Tin xấu được cấp báo cho chính quyền và các lực lượng chức năng Kaikoura.

Quan sát cá voi xuất hiện trên biển là trải nghiệm độc đáo và rất thú vị. (Ảnh: Ashley Mitchell Abrolhos Adventures)

Nhưng du khách cũng được cảnh báo: Coi chừng sự cố bất ngờ! (Ảnh: BBC NHU)

Nỗ lực tìm kiếm cứu hộ khẩn cấp lập tức được kích hoạt, huy động 3 máy bay trực thăng, các tình nguyện viên của lực lượng Bảo vệ bờ biển, thợ lặn và cộng đồng hàng hải Kaikoura cùng sự hỗ trợ của cư dân địa phương.

6 nữ du khách đã được cứu thoát và đưa vào bờ an toàn, 5 người khác tử vong được tìm thấy trong chiếc thuyền bị nạn. Có tin Maritime New Zealand (Cơ quan An toàn hàng hải New Zealand) đã cử thanh tra tới Kaikoura để điều tra vụ việc.