Nga bị cáo buộc đánh sập mạng internet vệ tinh ở Ukraine

Trụ sở chính của Viasat ở Carlsbad, California, Mỹ, ngày 9 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công kỹ thuật số nhằm vào mạng KA-SAT của Viasat (VSAT.O) vào cuối tháng 2/2022 diễn ra ngay khi những chiếc thiết giáp của Nga bắt đầu tiến vào Ukraine. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, cuộc tấn công mạng nhằm "phá vỡ khả năng chỉ huy và kiểm soát của Ukraine trong trận chiến và những hành động đó tác động không nhỏ đến các nước châu Âu khác".

Ngoại trưởng Anh Liz Truss gọi vụ tấn công qua vệ tinh là cố ý, trong khi Hội đồng EU tuyên bố động thái này đã gây ra "tình trạng mất liên lạc diện rộng" ở Ukraine và một số nước thành viên EU.

Sự cố ngừng hoạt động của Viasat vẫn là cuộc tấn công mạng công khai nhất được thực hiện kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Giám đốc An ninh mạng Rob Joyce của Cơ quan An ninh mạng Quốc gia Mỹ nói với Reuters bên lề một hội nghị an ninh mạng hôm 10/5: "Cuộc tấn công ảnh hưởng rất lớn, những chiếc modem hỏng sẽ phải mang trở lại nhà máy để đổi mới, và quy trình đó phải thực hiện hoàn toàn thủ công".

Hậu quả chính xác của vụ tấn công trên chiến trường Ukraine vẫn chưa được công khai, nhưng theo các hợp đồng của chính phủ được Reuters xem xét thì KA-SAT đã cung cấp kết nối internet cho nhiều đơn vị quân đội và cảnh sát Ukraine.

Vụ phá hoại modem vệ tinh gây ra "tổn thất lớn về thông tin liên lạc trong giai đoạn đầu chiến sự", quan chức an ninh mạng Ukraine Victor Zhora cho biết vào tháng 3/2022.

Cục Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt của Nhà nước Ukraine nói rằng Nga "là một quốc gia gây hấn, tấn công Ukraine không chỉ trên đất liền mà còn trên cả không gian mạng".

Đại sứ quán Nga tại Washington không đưa ra bình luận ngay lập tức. Trước đó, Moscow thường xuyên phủ nhận họ thực hiện các hoạt động tấn công mạng.

Viasat tuyên bố rằng họ "công nhận" thông báo này và sẽ tiếp tục làm việc với các quan chức chính phủ để điều tra vụ tấn công kỹ thuật số.