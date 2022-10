Nga tiến hành gần 300 cuộc tấn công vào Ukraine trong 10 ngày, Đức giúp Kiev khắc phục hậu quả

Theo Pravda, ông Halushchenko tuyên bố ngày 20/10 rằng: "Kể từ thứ Hai tuần trước, ngày 10/10 cho đến hôm nay, đã có gần 300 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái. Thiệt hại sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục".

Một chung cư ở Kiev, Ukraine bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 18/10. Ảnh Pravda.

Theo ông Halushchenko, trong hoàn cảnh này, Kiev sẽ ban hành một cơ chế liên quan đến hầu hết các cơ quan chính phủ và tất cả các cơ quan hành chính quân sự, trong đó công dân được hướng dẫn về những gì phải làm để khắc phục những thiệt hại do các cuộc tấn công của Nga gây ra.



Ông Halushchenko cũng nhắc nhở công chúng rằng, tiết kiệm năng lượng là cực kỳ quan trọng ngay bây giờ. Ông nói rằng trong vài ngày đầu tiên của các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, người Ukraine đã giảm được 10% mức tiêu thụ năng lượng. Trong khi đó, ông Halushchenko cho rằng, mức giảm tiêu thụ năng lượng cần đạt được là ít nhất 20%.



Nếu không đạt được kết quả như mong muốn, cơ quan chức năng sẽ phải dùng đến biện pháp cắt điện, ông Halushchenko nói.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20/10 vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và cảm ơn Đức về hệ thống phòng không đầu tiên mà Berlin đã chuyển cho Ukraine.

“Đã có một cuộc gọi quan trọng và hiệu quả với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Cảm ơn Đức về hệ thống phòng không IRIS đầu tiên, chúng tôi phải triển khai một lá chắn trên không trên Ukraine càng sớm càng tốt! Đức sẽ giúp Ukraine khắc phục hậu quả của các vụ tấn công tên lửa từ Nga”, ông Zelensky đăng trên Twitter.

Trước đó, Tổng thống Đức Steinmeier đã hủy kế hoạch thăm thủ đô của Ukraine cùng ngày do "các lo ngại an ninh".

Văn phòng Tổng thống Đức cho biết ông Steinmeier hủy chuyến thăm Kiev ngày 20/10 sau khi giới chức an ninh, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Đức khuyến nghị ông không nên đến thủ đô Ukraine vì lý do an ninh sau những đợt tập kích của Nga. Chuyến thăm sẽ được thu xếp trong tương lai gần.