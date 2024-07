Tổng cục Thuế cho biết, bước vào năm 2024, kinh tế thế giới có dấu hiệu khả quan, song tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường… Trong nước, nền kinh tế Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn đan xen tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Trong bối cảnh này, ngành Thuế đã thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế như: miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) có thêm nguồn tài chính đầu tư để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thu ngân sách hơn 865 nghìn tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng cục Thuế đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình triển khai nhiều giải pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, tập trung vào vào vấn đề nóng được xã hội quan tâm như: sửa đổi Luật thuế GTGT, quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT; Livestream bán hàng phải thực hiện nghĩa vụ thuế; Tuyên truyền rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu mã số thuế (MST) cá nhân phục vụ việc chuyển đổi mã số định danh thành MST cá nhân; các chính sách hỗ trợ miễn, giảm thuế; HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu...

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 do ngành Thuế quản lý ước đạt 865.350 tỷ đồng, bằng 58,2% so với dự toán pháp lệnh, vượt 15,3% so với cùng kỳ. Cả nước có gần 119,6 nghìn doanh nghiệp DN đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã ban hành các quyết định giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành pháp luật thuế của DN, cũng như các văn bản chỉ đạo toàn ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế (NNT), chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Ngành Thuế tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, người dân. Ảnh: N.Đ.

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các DN có giao dịch liên kết và đối với DN có rủi ro cao về thuế, hóa đơn, từ đó triển khai hiệu quả công tác phòng, chống gian lận về hóa đơn. Đồng thời chuyển cơ quan Công an phối hợp điều tra, xử lý theo quy định những trường hợp cố tình vi phạm nhằm trục lợi bất chính

Với tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành cùng DN và người dân vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế, bên cạnh công tác tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành các giải pháp về thuế, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh việc triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được miễn, giảm là khoảng 38.326 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Trong đó, cơ quan thuế các cấp đã kịp thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất, tới toàn thể người nộp thuế (NNT) hiểu và nắm được chính sách hỗ trợ của Nhà nước ngay từ khâu xây dựng dự thảo Nghị định và triển khai hỗ trợ NNT kịp thời ngay khi Nghị định được ban hành chính thức.

Sau gần 4 tháng triển khai, đến nay 100% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng. Kết quả này đã được Thủ tướng Chính phủ có Thư khen ngợi, biểu dương.

Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục thuế trực thuộc. Tính đến cuối tháng 6, có 930.050 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 930.559 DN đang hoạt động.

9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Tổng cụ Thuế cho hay, với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2024 mà Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành Thuế tiếp tục nỗ lực, tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ lớn bao gồm:

Chính sách miễn giảm tiền thuê đất giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ảnh: N.Đ.

Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 được Quốc hội giao.

Triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp về gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất đã được ban hành nhằm hỗ trợ cho DN, người dân.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024.

Tập trung triển khai các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Chính phủ với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý thuế với mục tiêu tiến tới tài chính số.

Thực hiện tốt chương trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế.

Thực hiện tinh gọn bộ máy cơ quan thuế các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người dân và DN và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực.

Thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam.