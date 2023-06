Thu ngân sách tháng 5 đạt hơn 85 nghìn tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ đầu năm ngành Thuế đã phân tích, đánh giá cũng như tìm giải pháp cụ thể, tổ chức giao nhiệm vụ đến từng cán bộ, đến từng đơn vị, từng địa bàn để thực hiện, khai thác tăng thu, bù đắp các khoản hụt thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN), tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho DN, tạo đà cho DN và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước;

Đồng thời, tập trung vào các giải pháp tìm kiếm nguồn thu, bù đắp một số khoản thu, sắc thuế có thể giảm; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; công tác hoàn thuế; thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 85.200 tỷ đồng, đạt 6,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 76,4% so với cùng kỳ.

Hội nghị giao ban của Tổng cục Thuế. Ảnh: Gia Linh.

25/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 42%), trong đó có một số địa phương có tiến độ thu rất chậm (dưới 35% dự toán) như: Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Lai Châu, Thái Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang, Bình Phước, Phú Yên, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La.

Tính đến tháng 5 năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện 14.727 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 18,38% kế hoạch năm 2023. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.382 tỷ đồng, bằng 217,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Theo đó, cơ quan thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 42.670 tỷ đồng, bằng 23% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số lượng HĐĐT đã tiếp nhận và xử lý là hơn 3,91 tỷ hóa đơn, trong đó 1,14 tỷ hóa đơn có mã; hơn 2,77 tỷ hóa đơn không mã.

Tổng cục Thuế đã triển khai Trung tâm Cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) với chức năng phân tích dữ liệu HĐĐT, phục vụ cho công tác quản lý rủi ro về HĐĐT trong toàn ngành Thuế. Hệ thống sẽ giúp các cán bộ ngành thuế có công cụ, nguồn dữ liệu để tập trung thực hiện rà soát, phân tích, phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành, sử dụng HĐĐT.

Đây là giải pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về hóa đơn cũng như các hành vi gian lận, trốn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng sai quy định, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp.

Nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong tháng 6

Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 6, đơn vị sẽ bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tháng 6/2023.

Ngành Thuế đẩy mạnh nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: N.Đ.

Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của cơ quan Tổng cục Thuế đã được phê duyệt; Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của cơ quan Tổng cục Thuế.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ để tổng hợp.

Chủ động tuyên truyền về các quy định pháp luật thuế hiện hành, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế; thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; tiếp tục triển khai HĐĐT từ máy tính tiền; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ NNT theo chương trình của Chính phủ, công tác thu ngân sách nhà nước.

Cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống HĐĐT. Đảm bảo hệ thống CNTT thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước (NSNN) từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Triển khai theo tiến độ các đề án điện tử hóa như: dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ, cá nhân kinh doanh; tiếp tục triển khai khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho NNT là cá nhân, đặc biệt là tập trung tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng nộp thuế qua mobile; nghiên cứu phương án kết nối với các ngân hàng thương mại để có đầy đủ dữ liệu về NNT, đảm bảo kiểm soát đầy đủ thu nhập, nghĩa vụ thuế, tránh thất thu NSNN.

Tiếp tục chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thành công HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc. Nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử (HĐĐT), gian lận hoàn thuế GTGT,... nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2023- 2025 đã được phê duyệt tại các Quyết định của Bộ Tài chính và hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Tiếp tục rà soát đánh giá tác động của Thuế tối thiểu toàn cầu đến Việt Nam, hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ, trình Quốc hội để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.