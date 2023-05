Ngày 1/6 khai mạc tuần lễ mận Sơn La, nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành tại Big C Trung ương Hội NDVN cùng tỉnh Sơn La tổ chức tuần lễ mận, nông sản an toàn Sơn La và các tỉnh, thành

Ngày 1/6 tới đây, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La sẽ phối hợp tổ chức khai mạc Tuần lễ mận, nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, TP năm 2023 tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long, Hà Nội.