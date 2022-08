Ngày đầu tiên vận hành thu phí tự động không dừng: Trạm thu phí Nội Bài - Lào Cai liên tục bị lỗi

Trạm thu phí Nội Bài - Lào Cai phát sinh lỗi khi các xe đã dán thẻ thu phí tự động không dừng ETC hoặc EPass nhưng khi đi qua đều không nhận. (Thế Anh)

Trong ngày đầu chính thức đưa hệ thống thu phí tự động không dừng ETC vào hoạt động khai thác, tại một số trạm thu phí đã phát sinh những bất cập, phát sinh lỗi dẫn tới ù ứ phương tiện tại khu vực trạm thu phí.

Phương tiện xếp hàng đi qua trạm thu phí Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Thế Anh

Trong sáng nay (1/8), PV Dân Việt ghi nhận tại trạm thu phí Nội Bài – Lào Cai (KM6) trên liên tục xảy ra lỗi thu phí tự động không dừng ETC.

Mặc dù, các phương tiện đều đã dán thẻ thu phí tự động không dừng ETC hoặc EPass nhưng khi đi qua trạm thu phí Nội Bài – Lào Cai liên tục bị lỗi ở làn thu phí tự động không dừng.

Các lỗi thu phí tự động không dừng khiến tài xế bức xúc chủ yếu là do barie không mở khi các phương tiện đi vào làn thu phí ETC. Từ việc hệ thống thu phí tự động không dừng bị lỗi không mở barie khiến cho các phương tiện qua trạm thu phí phải dừng lại chờ đợi bức xúc.

Barie không mở khi phương tiện đi qua trạm thu phí Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Thế Anh

Trao đổi với PV Dân Việt, tài xế Phạm Văn Lịch, (quê Tuyên Quang) cho biết: "Xe của tôi dán thẻ ePass đi qua rất nhiều trạm thu phí không gặp phải vấn đề sự cố. Tuy nhiên, khi đi qua trạm thu phí Nội Bài – Lào Cai thì gặp vấn đề barie không mở cho xe đi qua".

Anh Lịch cho hay: "Khi được hỏi về vấn đề sự cố, nhân viên trạm thu phí giải thích do lỗi hệ thống. Tuy nhiên, khi hỏi lỗi hệ thống do thẻ hay do trạm thì không nhận được câu trả lời thoả đáng".

"Ngay sau đó, tôi được nhân viên hướng dẫn tới khu vực dán thẻ để kiểm tra và khắc phục sự cố, rồi phương tiện mới được di chuyển đi tiếp", anh Lịch cho hay.

Tài xế Phạm Văn Lịch trả lời PV Dân Việt. Ảnh: Thế Anh

Lãnh đạo Tổng công ty phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, hệ thống thu phí không dừng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đảm bảo đúng tiến độ là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về chủ trương triển khai thực hiện của Chính phủ, Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN; sự hỗ trợ của các lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông; sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể CBCNV của Tổng công ty và Công ty CP TASCO; sự giúp đỡ của các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng hành, đưa tin, tuyên truyền rộng rãi trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện.

Vị này cho hay, những kết quả nêu trên mới chỉ là bước đầu để phát huy tối đa hiệu quả và những tiện ích to lớn mà hệ thống thu phí tự động không dừng mang lại.

Cận cảnh trạm thu phí Nội Bài - Lào Cai (Km6). Ảnh: Thế Anh

"Tôi cũng đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi và tổ chức dán thẻ đầu cuối, mở tài khoản thu phí cho các chủ phương tiện", lãnh đạo VEC cho hay.

Theo Lãnh đạo VEC, các đon vị dã bố trí đầy đủ cán bộ kỹ thuật, và nhân sự vận hành, để kịp thời xử lý, khắc phục những vấn đề phát sinh trong giai đoạn đầu mới đưa hệ thống vào khai thác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông;

Trong thời gian tới, VEC và đơn vị cung cấp dịch vụ cũng kính mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị: Cục Cảnh sát giao thông trong công tác phân làn, phân luồng điều tiết giao thông, giải quyết các sự cố phát sinh/

xử lý các phương tiện không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ ETC khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc; UBND các tỉnh, thành phố trong việc vận động công chức, viên chức, các chủ phương tiện tích cực tham gia sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng khi lưu thông trên các tuyến cao tốc.