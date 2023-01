Ngày Vía Thần Tài 2023 là ngày nào, mua gì để năm nay phát tài, phát lộc?

Ngày Vía Thần Tài 2023 là ngày bao nhiêu dương lịch?

Theo các chuyên gia văn hóa, ngày Vía Thần Tài là ngày Mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Ngày này có xuất xứ từ Trung Quốc rồi du nhập vào Việt Nam trong khoảng đầu thế kỷ XX.

Năm nay, ngày Vía Thần Tài 2023 – năm Quý Mão rơi vào thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023 (dương lịch).

Ý nghĩa của việc mua vàng ngày Thần Tài

Xưa nay, vàng vốn được coi là vật may mắn, hộ mệnh bình an và mang lại nhiều tài lộc cho chủ nhân hơn hẳn so với các sản phẩm khác, nên cứ dịp thần tài đầu năm rước lộc ai cũng mong muốn mua được chút vàng về nhà lấy may.

Không chỉ người làm kinh doanh, buôn bán mới mua vàng ngày Thần Tài, mà rất nhiều khách hàng ở nhiều ngành nghề khác cũng mua chút vàng lấy may dịp thần tài với mong muốn được may mắn, thuận lợi và phát tài cho cả năm.

So với các sản phẩm khác như công nghệ, thời trang... thì vàng là vật giữ gìn tài sản an toàn, dễ dàng thanh khoản, thậm chí còn là kênh đầu tư sinh lời của nhiều nhà đầu tư yêu thích kim loại quý này. Vàng vẫn được xem là kênh "giữ tiền" an toàn nhất trong các loại đầu tư từ trước đến nay.

Chính vì thế cứ đến ngày Vía Thần Tài Mùng 10 tháng Giêng những năm gần đây, người dân kéo nhau đi mua vàng để mong đón tài lộc, cầu may cho cả năm. Đây cũng là dịp các cửa hàng kinh doanh vàng "hốt bạc" nhờ thói quen mua vàng lấy may của người dân.

Vậy mua vàng vào ngày Vía Thần Tài thế nào để phát tài, phát lộc?

Trong mùa Vía Thần Tài năm nay 2023, các doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục sáng tạo và chế tác rất nhiều sản phẩm vàng và trang sức đặc sắc 14k, 18k, 24k, theo xu hướng của năm 2023 để khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Các sản phẩm đã được các nhà vàng tung ra thị trường như: Vàng Thần Tài, linh vật vàng may mắn của năm như: Tượng vàng thần tài – Thịnh vượng, cát tường; Tượng vàng phúc lộc thọ; Tượng phật bà quan âm; Tượng phật di lặc; Tượng mèo thần tài chiêu tài hút lộc, mào đại cát; Tượng linh giáp (12 con giáp); Tượng cây kim tiền; Đĩnh vàng tài lộc,...

Theo tìm hiểu, vàng Thần Tài, linh vật vàng may mắn của năm chính là một biểu tượng của sự giàu có, phú quý, tài lộc cũng như thể hiện sự may mắn cho gia chủ. Việc chọn mua vàng Thần Tài cũng được xem như là một cách "đổi vía " kinh doanh cho người dân vào dịp đầu xuân năm mới.

Ngoài ra, các sản phẩm vàng miếng, nhẫn tròn trơn cũng là một trong những sản phẩm được các doanh nghiệp vàng đẩy mạnh trong ngày Vía Thần Tài. Các sản phẩm này có trọng lượng từ 0,5-1 chỉ/sản phẩm và mang các ý nghĩa khác nhau đối với gia chủ.

Chẳng hạn, bản vị 0,5 chỉ - Sinh sôi tài lộc; 1 chỉ - Khởi đầu may mắn; 2 chỉ - Song hỷ phát tài; 3 chỉ - Phát tài, bền vững; 5 chỉ - Quyền lực và sự trường thọ; 10 chỉ - Đại phúc lộc, viên mãn.

Một số sản phẩm vàng Vía Thần Tài 2023. (Nguồn: Doji)

Thực tế, vào ngày Vía Thần Tài, người dân đổ xô đi mua vàng, nhưng mua vàng vào ngày Thần Tài là để cầu may. Một số chuyên gia cho rằng, khách hàng không nên bỏ quá nhiều tiền để mua vàng cầu may trong ngày Vía Thần Tài. Bởi vào ngày Vía Thần Tài, giá vàng còn có xu hướng tăng mạnh, trong khi đó, mức chênh lệch mua - bán vàng được đẩy lên cao, đẩy rủi ro sẽ thuộc về phía người mua.

Tính tới hiện tại, dù còn 3 ngày nữa mới đến ngày Vía Thần Tài (Mùng 10 tháng Giêng) song giá vàng tại thị trường trong nước đã bật tăng mạnh lên 68,7 triệu đồng/lượng (bán ra)

TS. Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia tài chính cho biết, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục đà tăng và vượt 69 triệu đồng/lượng.

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, với thị trường vàng hiện nay, nếu đầu tư ngắn hạn hay "lướt sóng", nhà đầu tư sẽ gặp khá nhiều rủi ro, do giá vàng trong nước và quốc tế không liên thông với nhau, dẫn đến chênh lệch giá hơn chục triệu đồng/lượng. Dẫu vậy, theo ông Lực, nếu đầu tư vào vàng như một kênh tích lũy, dài hạn thì vẫn có thể chấp nhận được.