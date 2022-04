Ngành kỹ thuật dầu khí của Đại học Quốc gia TP.HCM đạt top 51-100 thế giới

Năm 2021, THE đã xếp hạng 5 lĩnh vực khoa học của ĐHQG-HCM gồm Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) thuộc Top 801-1000, Kỹ thuật (Engineering and Technology) Top 601-800, Khoa học máy tính (Computer Sciences) Top 601-800, Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) Top 601+ và Khoa học sự sống (Life Sciences) Top 601-800. Trong đó, ĐHQG-HCM là đại diện duy nhất của Việt Nam được THE xếp hạng ở 2 lĩnh vực Kinh doanh và kinh tế, Khoa học sự sống.