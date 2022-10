UBND tỉnh Nghệ An quyết định thu hồi 366.099,1m2 đất cơ sở giáo dục đào tạo tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò do trường đại học công nghệ Vạn Xuân quản lý. Ảnh: Ng.T

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 về việc thực hiện thu hồi 36,6ha đất cơ sở giáo dục đào tạo do trường đại học công nghệ Vạn Xuân quản lý. Đây được xem là khu đất vàng tại địa bàn phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.



Theo quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An thu hồi 366.099,1m2 đất cơ sở giáo dục đào tạo tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò do trường đại học công nghệ Vạn Xuân quản lý (một phần khu đất được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 2058/QĐ-UBND.ĐC ngày 13/6/2007).

Hiện phần lớn diện tích phía trong đại học công nghệ Vạn Xuân để hoang, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Ng.T

Lý do thu hồi, trường đại học công nghệ Vạn Xuân vi phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư theo kết luận của UBND tỉnh Nghệ An tại các Công văn số 5878/UBNDCN ngày 04/8/2022 và số 7560/UBND-CN ngày 30/9/2022.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho trường đại học công nghệ Vạn Xuân ngày 27/8/2008 để quản lý theo quy định. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan để thực hiện việc bàn giao đất tại thực địa cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An quản lý theo quy định. Hướng dẫn trường đại học công nghệ Vạn Xuân lập hồ sơ xin điều chỉnh diện tích đất thuê theo quy định.

Một cổng phụ để vào phía trong khuôn viên đóng kín. Ảnh: Ng.T

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An quản lý toàn bộ phần diện tích đất thu hồi nêu trên để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê; đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò và các cơ quan liên quan lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo quy định.