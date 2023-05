Nghệ An: Tập trung tối đa trang thiết bị, nhân lực điều trị cho 76 trẻ mầm non ngộ độc Nghệ An: Tập trung tối đa trang thiết bị, nhân lực điều trị cho 76 trẻ mầm non ngộ độc

Hiện tại, sức khỏe 76 trẻ mầm non đã ổn định, được xuất viện về nhà. Sau sự việc, UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn bán trú trên địa bàn.