Đã tìm ra món ăn nghi khiến hàng loạt trẻ mầm non bị ngộ độc ở Nghệ An

Nửa buổi chiều, nhà trường chia làm 2 nhóm trẻ có chế độ ăn khác nhau. Sau bữa ăn, 76 cháu nhập viện. Đây đều là những trẻ nằm trong nhóm đã ăn món sữa chua do các cô nuôi tại trường tự làm.

