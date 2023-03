Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp, hiệu quả kinh tế cao

Sáng 31/3, tại thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp" tỉnh Nghệ An năm 2022. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức phát động chương trình "Viên gạch nghĩa tình" hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở.



Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thắng Tình

Dự buổi lễ, có ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An.

Tính đến tháng 12 năm 2022, ngành nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Hội Làm vườn các cấp đã chỉ đạo xây dựng 880 vườn chuẩn nông thôn mới và 2.125 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới. Trong đó, đã cấp giấy chứng nhận vườn chuẩn nông thôn mới cho 300 vườn và đang thẩm định, xét công nhận hơn 700 vườn.

Tính đến tháng 12 năm 2022, Nghệ An xây dựng 880 vườn chuẩn nông thôn mới. Trong ảnh là vườn chuẩn nông thôn mới của gia đình ông Hoàng Văn Thái ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Thế

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ gia đình nông dân tiêu biểu trong xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới đẹp. Đơn cử như, hộ gia đình ông Lương Quang Yên, xã Nghĩa Thành huyện Nghĩa Đàn, với quy mô diện tích vườn 7.500 m2, thu nhập từ vườn bình quân đạt 200 triệu đồng/năm. Hộ gia đình bà Cao Thị Hợi, xã Nghi Long huyện Nghi Lộc, với quy mô diện tích vườn 1.073 m2, thu nhập từ vườn bình quân đạt 60 triệu đồng/năm…

Sau hơn 3 năm thực hiện xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, tư duy của người dân đối với việc phát triển kinh tế vườn hộ ngày càng được quan tâm và chú trọng. Bên cạnh đó, hiệu quả kinh tế từ vườn ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tổng kết, trao giải cuộc thi "Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp năm 2022". Ảnh: Thắng Tình

Từ phong trào, đã giúp người nông dân có động lực quy hoạch cải tạo khuôn viên, đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và giống cây có giá trị kinh tế cao vào trồng ở vườn nhà, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thay đổi bộ mặt vùng quê nông thôn mới.

Các chủ vườn đã đầu tư nhiều hạng mục, nhất là cải tạo hệ thống cấp nước và tiêu thoát nước, xây dựng đường đi lối lại trong khuôn viên vườn, bố trí khu vực trồng cây và các công trình phụ trợ một cách khoa học, có tính thẩm mỹ cao.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao giải nhất cuộc thi cho hộ Gia đình ông Hoàng Văn Thái ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Đồng thời, các chủ vườn đã ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết sản xuất được các chủ hộ chú trọng đầu tư thực hiện. Các hộ đã lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có giá trị, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương và nhu cầu tiêu thụ, thị hiếu của thị trường. Bên cạnh đó, yếu tố cảnh quan môi trường được các hộ dân hết sức quan tâm. Thu nhập từ vườn của các hộ gia đình có vườn dự thi đều cao hơn nhiều lần so với thu nhập từ trồng lúa trong xã. Phần lớn các vườn đều có thu nhập bình quân trên 40.000.000 đồng/1.000m2.

Ban tổ chức trao giải cho hai hộ gia đình đạt giải Nhì cuộc thi "Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp" năm 2022. Ảnh: Thắng Tình

Cuộc thi "Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp" trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lựa chọn ra 47 vườn tiêu biểu tham dự cuộc thi cấp tỉnh. Qua các vòng chấm thi, Ban Tổ chức đã công nhận 16 vườn đạt giải, gồm: 1 vườn đạt giải nhất, 2 vườn đạt Giải nhì, 3 vườn đạt Giải Ba, 10 vườn đạt Giải Khuyến khích.

Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - Hoàng Nghĩa Hiếu tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Hơn 4 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Viên gạch nghĩa tình"

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Viên gạch nghĩa tình" hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở. Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: Cuộc vận động có 3 hoạt động chính: Vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp ngày công hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, tu sửa nhà ở; Vận động cán bộ, hội viên, nông dân chia sẻ, ủng hộ vật tư, vật liệu có sẵn hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, tu sửa nhà ở. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp "Viên gạch nghĩa tình" hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, tu sửa nhà ở, mỗi hội viên 5 viên gạch (trị giá 10.000 đồng), mỗi cán bộ chuyên trách ủng hộ 1 ngày lương.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động cuộc vận động "Viên gạch nghĩa tình" hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ảnh: Thắng Tình

Trên cơ sở đó, Hội Nông dân các huyện, thành thị đã triển khai phát động và được cán bộ, hội viên nông dân, các tổ chức, cá nhân đồng tình hưởng ứng. Đến thời điểm này, các đơn vị đã có văn bản đăng ký gửi về Hội Nông dân tỉnh Nghệ An với số tiền đăng ký vận động trong 3 năm (2023 – 2025) với hơn 4 tỷ đồng.

Tại lễ phát động, đại diện hội viên nông dân trong toàn tỉnh Nghệ An đã trao biển đăng ký ủng hộ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen. Tại lễ phát động, đại diện hội viên nông dân trong toàn tỉnh Nghệ An đã trao biển đăng ký ủng hộ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.