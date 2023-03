Những ngày này, người dân tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang vào chính vụ thu hoạch quả dứa. Đây được xem là một trong những loại cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao.



Nông dân xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào chính vụ thu hoạch quả dứa. Đầu vụ giá thấp, nay tăng lên khiến nhà nào cũng phấn khởi. Thực hiện: Thắng Tình

Dứa gai trúng mùa, giá đang tốt lên

Năm nay, quả dứa được mùa, cho năng suất cao. Đầu vụ, giá quả dứa chỉ khoảng 4.000 đồng/1kg, lượng tiêu thụ kém. Tuy nhiên, những ngày này, giá quả dứa đang "nhích" dần lên và ở mức 5.000 – 6.000 đồng/1kg, tùy theo chất lượng. Nhiều hộ dân vừa thu hoạch, vừa thấp thỏm chờ giá quả dứa.

Anh Phan Văn Thành, ở xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trồng hơn 2,5 ha dứa. Năm nay, dứa cho năng suất cao, quả to, đều nên gia đình rất phấn khởi.

Anh Phan Văn Thành (SN 1990, trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, năm nay gia đình anh trồng hơn 2,5 ha dứa. Chi phí đầu tư ban đầu để trồng 1 ha dứa khoảng từ 70 – 80 triệu đồng, chưa tính công chăm sóc.

Vụ dứa năm nay, quả dứa to, đều, năng suất cao, chất lượng tốt. Trung bình 1 ha dứa sẽ cho năng suất từ 35 - 40 tấn. So với năm trước, năm nay giá quả dứa ổn định và có cao hơn. Với giá quả dứa như hiện tại thì người trồng dứa mới có lãi nhưng chỉ ở mức thấp. Hi vọng, thời gian tới giá sẽ tăng lên.

Sau khi thu hoạch, người dân xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tập kết dứa ngay bên đường, thương lái sẽ đánh xe vào tận nơi thu mua. Ảnh: Thắng Tình

Nhiều gia đình thu hoạch cầm chừng, theo diện tích dứa đã chín rộ, chờ giá quả dứa sẽ tăng lên vì sắp vào mùa nắng nóng, nhu cầu sẽ rất lớn.

"Dứa thu hoạch đến đâu, thương lái tới mua sạch đến đó. Bây giờ thời tiết nắng lên, nhu cầu về nước ép tăng cao, chúng tôi cũng mong rằng giá quả dứa cũng sẽ tăng" chị Phan Thị Long (SN 1980, trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) có 1ha dứa đang vào vụ thu hoạch, chia sẻ thêm.

Toàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có hơn 1.100 ha trồng dứa. Đây được xem là thủ phủ trồng dứa của tỉnh Nghệ An.

Đất hợp cây dứa

Bà Vũ Thị Bích Hằng – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, toàn huyện có hơn 1.100 ha trồng dứa.

Đặc biệt, cây dứa rất phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất đồi ở các xã như: Quỳnh Thắng, Tân Thắng, Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Vì thế, quả dứa to, đều, thơm hơn, chất lượng tốt hơn khi được trồng tại những nơi khác.

Cây dứa rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của vùng đất các xã: Tân Thắng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Châu của huyện Quỳnh Lưu nên cho năng suất cao, thơm, chất lượng tốt. Ảnh: Thắng Tình

Những năm gần đây, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã liên hệ với các nhà máy chế biến để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Tuy nhiên, vì chi phí vận chuyển, khấu hao nhiều, các nhà máy thu mua với giá thấp hơn so với giá thị trường. Vì thế, nông dân chủ yếu bán cho thương lái.

Đầu vụ, giá quả dứa thấp, khó bán. Nhưng vào chính vụ, giá quả dứa lại tăng, thương lái tìm đến tận nơi để thu mua khiến bà con xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Cấp - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết: Thương lái thu mua và nhập cho các nhà máy chế biến dứa ở các tỉnh phía Bắc hoặc nhập sang Trung Quốc, một phần bán ở các chợ dân sinh, tiêu thụ nội tỉnh. Năm nay, quả dứa được mùa, năng suất cao.

Đầu vụ giá thấp, khó tiêu thụ thì nay, khi rộ vụ thu hoạch, giá dứa tăng, dễ bán hơn. Hội Nông dân xã cũng đang tìm phương án liên kết được với các doanh nghiệp, nhà máy chế biến bao tiêu sản phẩm, ổn định giá để bà con yên tâm canh tác, mở rộng diện tích.

Các cấp chính quyền địa phương cũng đang liên hệ với các nhà máy chế biến để bao tiêu sản phẩm, ổn định giá, giúp người dân trên địa bàn yên tâm sản xuất, mở rộng diện tích trồng dứa. Ảnh: Thắng Tình