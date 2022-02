TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chiêu đãi tiệc sinh nhật bằng ma túy trong quán karaoke; giết người vì sợ làng phạt

Tiền Giang: Tổ chức tiệc sinh nhật, mua ma túy vào quán karaoke "chiêu đãi"

Chiều 24/2, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh lấy lời khai, làm rõ để xử lý đối tượng mua ma túy, đồng thời lập hồ sơ nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong điểm karaoke có kết quả dương tính khi xét nghiệm.

Đột kích quán karaoke King Palace, công an thị xã Cai Lậy phát hiện 18 đối tượng dương tính với ma túy. Ảnh: Minh họa

Theo đó, khoảng 23h ngày 22/2, Công an thị xã Cai Lậy cùng trinh sát hình sự đột kích vào quán karaoke King Palace tọa lạc khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy để kiểm tra.

Tại đây công an phát hiện có 19 thanh niên đang tổ chức sử dụng ma túy, mở nhạc với công suất lớn . Kiểm tra trên bàn và dưới ghế phát hiện 1 đĩa sứ màu trắng có chứa ma túy, 1 túi nilon bên trong có chứa ma túy, 1 viên nén cùng các vật dụng có liên quan.

Theo lời khai ban đầu, trong tiệc sinh nhật của mình, Hữu đưa 12.500.000 đồng nhờ bạn mua ma túy đến cơ sở karaoke để cùng sử dụng.

Phạm tội giết người vì sợ làng phạt và bị thách thức

Ngày 24/2, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Thâm (SN 1975, trú thôn Cu Đinh, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội "Giết người".



Hồ Văn Thâm bị tuyên án 7 năm tù vì tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/6/2021, Thâm tổ chức ăn uống tại nhà mình và có mời một số người trong xã tham gia. Quá trình ăn uống, giữa anh Hồ Văn Tuấn và Hồ Văn Vẽ xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến gây gổ lẫn nhau.

Khi được can ngăn, Vẽ đã bỏ về nhà mình nhưng đi được khoảng 20m thì quay lại nhà Thâm để lấy dép và loa nghe nhạc.

Thấy Vẽ quay lại, Tuấn tiếp tục thách thức đánh nhau. Lo sợ việc hai người đánh nhau tại nhà mình sẽ bị làng phạt theo phong tục của người Bru -Vân Kiều (cụ thể nhà ai để xảy ra chuyện đánh nhau thì chủ nhà phải mua heo, gà và trả tiền cho thấy cúng 5 triệu đồng) nên Thâm lớn tiếng đe dọa nếu không dừng lại sẽ "chặt hết", rồi vào nhà bếp lấy con dao ra đứng ở sân.

Thấy vậy, Vẽ thách thức rồi đi đến gần, cúi đầu về phía Thâm. Tức giận, Thâm cầm dao chém một nhát trúng vào trán, mặt và vai phải của Vẽ, gây tỉ lệ tổn thương cơ thể 62%. Sau đó, Thâm gọi điện nhờ người thân báo công an.

Với hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Văn Thâm 7 năm tù về tội "Giết người".

Chồng chém 2 nhát vào mặt vợ rồi uống thuốc diệt cỏ để tự tử

Hiện trường vụ chồng chém vợ trọng thương ở TP Bà Rịa. Ảnh: K.Q.

Chiều 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với cơ quan chức năng địa phương khám nghiệm hiện trường vụ chồng chém vợ trọng thương ở xã Hòa Long .

Sáng 23/2, công an nhận tin báo về việc chị T.T.T.L. (27 tuổi, ngụ xã Long Phước, TP Bà Rịa) bị chém. Nghi phạm gây án là người đàn ông đi xe máy. Anh ta đuổi theo chị L. (lúc này đi cùng một phụ nữ khác) rồi gây án.

Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, riêng vùng mặt bị 2 vết chém.

Qua điều tra, công an xác định người chém chị L. là Phan Sơn Lâm (35 tuổi, chồng của nạn nhân).

Sau khi chém vợ, Lâm uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành. Theo người quen của nạn nhân, nghi phạm gây án do ghen tuông.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai có diễn biến mới

Trong vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai ông Lê Tùng Vân và 3 bị can bị điều tra tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Ảnh: DV

Chiều 24/2 nguồn tin của Dân Việt xác nhận: Viện KSND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố, đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Viện KSND huyện Đức Hòa cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Trước đó, liên quan đến những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai đã có 4 đối tượng bị khởi tố trong ngày 7/1 gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Trong đó, 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam. Riêng bị can Lê Tùng Vân áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

Nam thanh niên đi bộ qua đường cao tốc bị ô tô khách đâm tử vong

Nạn nhân Phan Thanh Sơn được đưa đến bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: CACC

Chiều 24/2, công an TP.Tân An (Long An) cho biết, đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên Phan Thanh Sơn (22 tuổi, ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An) bị ô tô khách đâm tử vong trên tuyến cao tốc Trung Lương-TP.HCM .

Theo đó, khoảng 18 giờ 10 ngày 23/2, ô tô khách 29 chỗ lưu thông trên tuyến cao tốc theo hướng Tiền Giang về TP.HCM đúng làn đường. Khi xe vừa vào đoạn km34 Trung Lương-TP.HCM thuộc địa phận xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, bất ngờ anh Sơn xuất hiện đi bộ trên tuyến cao tốc.

Do khoảng cách quá gần và phương tiên đang ở tốc độ cao, tài xế không thể tránh được nên đã tông trực diện vào nạn nhân. Anh Sơn được đưa bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.