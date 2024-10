Phó Giám đốc Công an Nghệ An làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Phó Giám đốc Công an Nghệ An làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được chuẩn y giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.