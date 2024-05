Nghệ nhân hoa Hoàng Khánh: Từng phải vay nóng “tín dụng đen” để giữ nghề, nhận đời mình giống âm nhạc Thu Phương

25 năm thăng trầm cùng hoa

Nghệ nhân Hoàng Khánh “bén duyên” với hoa từ năm học lớp 6. Dịp nghỉ hè, một lần vô tình đi ngang qua lớp cắm hoa nghệ thuật, thấy thầy giáo đang dạy cho các bạn nữ từ lớp 6 đến lớp 9 cắm hoa, cậu bé Khánh vào xem rồi được thầy giáo cho cắm hoa và cảm thấy thích.

Nghệ nhân Hoàng Khánh chia sẻ với Dân Việt rằng: “Thấy tôi cứ ngó nghiêng ngoài cửa, thầy mới hỏi: “Ngó ngó nghiêng nghiêng gì, đi vào đây”. Sau đó, thầy hỏi tôi: “Em có thích hoa không?”. Thế là tôi bắt đầu học cắm hoa từ đó”.

Hết khóa học, thấy chàng trai “mì chính cánh” biết cắm hoa, các cô bác ở phường nơi nghệ nhân Hoàng Khánh sinh sống đưa anh đi thi và liên tục được giải cao ở phường, quận, thành phố…

Nghệ nhân Hoàng Khánh bén duyên với thuật cắm hoa từ nhỏ và gắn bó cho tới nay đã là 25 năm. Ảnh: NVCC

Tình yêu dành cho hoa của nghệ nhân Hoàng Khánh lớn dần từ đó. Khi vào học cấp 3, ngoài giờ học, anh xin đi làm thêm ở nhiều cửa hàng hoa để được gắn bó với hoa và học hỏi thêm những kinh nghiệm từ công việc này. Khi đang học Đại học, gia đình chuẩn bị đưa anh đi du học Pháp thì lại gặp những trắc trở khiến anh phải nghỉ học đại học. Ngay sau đó, Hoàng Khánh tập trung vào công việc làm hoa. Đó cũng là lý do anh cho rằng, nghề hoa đã chọn mình để mở ra một trang đời mới.

Sau này, nghệ nhân Hoàng Khánh biết tới khái niệm thiết kế hoa. “Tôi hiểu rằng, cũng những chiếc lá ấy, bông cỏ ấy, chùm hoa ấy, phải bằng các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về hình học, kiến trúc, bố cục, không gian, màu sắc và tư duy sắp đặt tạo ra các “hình dạng” khác nhau, hướng đến những thông điệp cụ thể của chủ nhân, là thiết kế hoa. Nó khác biệt so với các bó hoa được cắm một cách thông thường” - nghệ nhân Hoàng Khánh chia sẻ.

Trong mỗi lần cắm hoa sự kiện, anh chia sẻ luôn phải quan sát kĩ càng, tinh tế địa điểm mà mình chuẩn bị thiết kế hoa. Nhờ đó mà anh biết được sở thích cũng như tông màu mà khách hàng mong muốn để có những tác phẩm nghệ thuật có hồn nhất. Nghệ nhân Hoàng Khánh cho biết, trong các tác phẩm của anh thường có sự kết hợp giữa các loài hoa và vật dụng trang trí theo kèm, cả phương Đông và phương Tây. Nhưng anh thường thiên về phương Đông nhiều hơn theo tỉ lệ 6/4.

Một sự kiện đám cưới được thiết kế hoa mà nghệ nhân Hoàng Khánh nhớ nhất đã diễn ra cách đây gần 20 năm với các loại hoa trắng tinh khôi mà theo anh đó là tượng trưng cho sự thuần khiết, trong trắng của tình yêu. Anh Khánh vẫn nhớ thời khắc trang trí xong được cả phố trầm trồ và ra quay phim chụp ảnh. Đó là một gia đình hạnh phúc và hiện nay, hai cậu con trai của gia đình đó đang học việc với chính Hoàng Khánh.

Nghệ nhân Hoàng Khánh cũng tiết lộ, sự kiện anh từng nhận làm hoa có giá trị lớn nhất lên tới 5 tỷ đồng.

Với nghệ nhân Hoàng Khánh, hoa không chỉ là những bông hoa để ngắm để nhìn, mà còn mang những thông điệp riêng, anh luôn gửi gắm vào từng thiết kế hoa của mình những thông điệp ý nghĩa.

“Điều Hoàng Khánh mong muốn là những người mình làm hoa cho họ được an - thuận, hạnh phúc đủ đầy, trọn vẹn. Tôi nghĩ khi mình làm điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất thì khách hàng của mình khách cũng cảm thấy hạnh phúc”- anh chia sẻ.

Nhưng cũng có những thời điểm, nghệ nhân Hoàng Khánh gặp khó khăn trong giai đoạn trong và sau đại dịch Covid-19. Thậm chí, có thời điểm anh phải đi vay nóng "xã hội đen" để duy trì niềm đam mê và trả lương cho các nhân sự.

Nghệ nhân hoa Hoàng Khánh và ca sĩ Thu Phương kết hợp trong màn trình diễn năm 2023. Ảnh: NVCC.

Mới đây, anh cũng công bố dự án “2408 Hoang Khanh 25 Anniversary” kể về hành trình 25 năm mang hoa đi khắp muôn nơi. Dự án dự kiến diễn ra vào 24/8/2024 tại Hà Nội. Theo tiết lộ từ nghệ nhân Hoàng Khánh, chương trình sẽ quy tụ những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn, trình diễn thời trang kết hợp với những màn trình diễn nghệ thuật cắm hoa hiếm thấy.

Nghệ nhân Hoàng Khánh cho biết, ca sĩ Thu Phương (khách mời đặc biệt của chương trình) là cảm hứng để anh quyết tâm thực hiện dự án này. Anh cảm nhận âm nhạc của cô khá tương đồng với cảm xúc của mình trong cuộc sống và công việc.

“Khi cuộc sống của tôi có những nốt trầm thì âm nhạc của chị Thu Phương cũng thế. Khi cuộc sống của tôi vui vẻ thì nhạc của chị cũng thăng hoa. Tôi cảm nhận Hoàng Khánh - Thu Phương như sợi chỉ xuyên suốt với nhau. Một người mang tiếng hát làm đẹp cho đời, một người mang đôi tay làm đẹp cho đời. Chúng tôi đều mong muốn làm đẹp thêm cuộc sống này”, nghệ nhân chia sẻ với Dân Việt.

Lan tỏa giá trị của “quốc hoa” Việt Nam

Cách đây ít lâu, nghệ nhân Hoàng Khánh là người cắm hoa sen trong một nhà hàng chay nhân dịp đón phu nhân Thủ tướng Hàn Quốc sang thăm Việt Nam. Khi đó, các vị quan khách Việt Nam và Hàn Quốc đều thích ý tưởng mộc mạc đơn giản mà Hoàng Khánh thể hiện, cho thấy vẻ đẹp tao nhã, thanh lịch của sen Việt Nam.

Nghệ nhân Hoàng Khánh tự hào khi được mang hình ảnh đẹp của "quốc hoa" Việt Nam giới thiệu đến với bạn bè quốc tế một cách dung dị, thân thiện nhất. Anh cũng chia sẻ, bản thân rất yêu hoa sen và luôn muốn lan tỏa, tôn vinh hơn nữa về giá trị của loài hoa này.

“Hoa sen ám ảnh tôi rất nhiều, tôi yêu loài hoa đó bởi tôi nghĩ cuộc đời bông hoa sen có quá nhiều thăng trầm cũng giống như cuộc đời mỗi con người vậy. Bông hoa sen có hương, có sắc và tới khi những cánh hoa cuối cùng tàn đi, chúng ta cũng có thể dùng nhụy sen để ướp trà.

Tôi rất ấn tượng bởi hàng xóm nhà tôi có một cặp vợ chồng lớn tuổi rất hay ướp trà theo kiểu thủ công. Cứ tới mùa sen, hai cụ lại phơi nhụy sen để ướp trà. Nước trà vừa trong, vừa xanh và cái dư vị trà ấy để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng” - nghệ nhân Hoàng Khánh bộc bạch.

Nghệ nhân Hoàng Khánh am hiểu về hoa sen ở nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam và mong muốn lan tỏa, tôn vinh những giá trị của loài hoa này. Ảnh: NVCC

Cũng bởi tình yêu và nhiều năm gắn bó, nghệ nhân Hoàng Khánh rất am hiểu về hoa sen và đặc trưng riêng của hoa sen ở mỗi vùng miền. Anh Khánh cho biết, ở Hà Nội, nhất là sen Tây Hồ, bông sen thường to, hoa nở rất tự nhiên và mùi hương nhẹ nhàng rất dễ chịu. Chỉ từ sáng hôm nay tới sáng hôm sau, búp sen sẽ nở rộ thành những bông sen rất to và tới khoảng trưa, các anh hoa sẽ bắt đầu rụng dần.

Ở Huế, búp sen và hoa sen sẽ hơi nhỏ so với sen Hà Nội. Hoa sen ở Đồng Tháp cũng tương tự như sen tại Huế, nhưng màu sen tại đây thường sẽ trầm, ngả dần từ màu hồng sang màu tím. Có những bông sen đặc biệt còn có cả 3 màu, từ trắng tới hồng và ngả dần sang tím ở đáy hoa.

Tại Hà Nam, Ninh Bình thường sẽ trồng sen Bách Diệp, nhiều lớp và rất nhiều cánh sen. Anh Khánh cho biết, tại Hang Múa (Ninh Bình) có những bông sen nếu bảo quản tốt thì có thể chơi được từ 5-7 ngày.

Anh Khánh chia sẻ, nếu muốn các bông sen đẹp và tươi lâu thì không nên tưới nước lên bề mặt của hoa bởi điều này sẽ khiến cho các cánh hoa sen bị thâm đen.

Đã từng có đám cưới anh thiết kế theo phong cách gần như toàn bộ bằng hoa sen. Hơn 18 nghìn bông hoa sen ở các miền đã được huy động, thậm chí là vận chuyển bằng máy bay để phục vụ trong 3 ngày của đám cưới.

“Tới nay, các hình ảnh về hoa sen tại đám cưới đó tôi vẫn chưa đăng tải công khai trên mạng xã hội. Bởi các hình ảnh quá đẹp! Đôi khi tôi cũng muốn ích kỷ giữ những khoảnh khắc đó cho riêng mình” - anh Khánh tâm sự với Dân Việt.

Khoảng 5 năm gần đây, nghệ nhân Hoàng Khánh cũng phát tâm công đức toàn bộ hoa tại chùa Một Cột, chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc để làm lễ tắm Phật.

Nghệ nhân Hoàng Khánh bộc bạch: “Năm ngoái, tôi đã từng công đức hơn 20 nghìn bông sen cho mùa Phật đản. Hoa cắm lên rất đẹp, các thầy và Phật tử đều rất hoan hỉ. Nhưng ai nấy cũng tiếc vì đẹp quá nhưng lại không thể giữ được lâu. Trên các xe hoa cung rước Phật nếu thời tiết nắng nóng thì chỉ khoảng 3 tiếng hoa đã héo, phải bổ sung bằng các bông khác”.