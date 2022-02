Nghệ sĩ trẻ tuổi Dần: Không sợ vận đen đeo bám trong năm tuổi

Giới nghệ thuật có rất nhiều người cầm tinh con hổ như: Nhạc sĩ Huy Du (Bính Dần - 1926); NSND Đặng Nhật Minh (Mậu Dần - 1938); ca sĩ Lam Trường (Giáp Dần - 1974); diễn viên Tăng Thanh Hà, diễn viên Thúy Diễm, Á hậu - MC Thụy Vân, ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ Hồ Quang Hiếu (Bính Dần - 1986)… Đa số họ đều là những người tài năng, cá tính và có nhiều hoài bão.

Á hậu, MC Thụy Vân: Mong có "Hổ con" và bứt phá với chương trình mới

Dân gian thường quan niệm, "năm tuổi, vận đen" nên phải cẩn thận và dè dặt mọi bề. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu năm tuổi nào cũng lo lắng và dè dặt thì sẽ không làm được gì cả. Với tôi, năm tuổi lại thường là năm có sự thay đổi với bản thân, đó là những bước chuyển mang tính tích cực. Nó giống như một dấu mốc cuộc đời của mỗi người vậy.

Á hậu Thụy Vân (sinh năm 1986 tại Hà Nội). Cô tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương và có bằng thạc sĩ MBA. Cô từng đoạt Á khôi 1 Hoa khôi Học đường 2003, Hoa khôi Đại học Ngoại thương Hà Nội 2006 và giải Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất cùng danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Hiện Thụy Vân là MC, BTV của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiều năm liên tiếp Thụy Vân lọt danh sách bình chọn MC ấn tượng của VTV Awards.

Tôi luôn nghĩ, vận hạn và may mắn sẽ đến và đi vào mọi thời điểm trong cuộc đời chứ không cứ là năm tuổi. Và những người sống tích cực, luôn nghĩ đến những điều tích cực, sống chân thành và đầy yêu thương thì tự "phản lực" của tần số yêu thương, may mắn, tích cực sẽ đến.

Tôi vẫn luôn tự hỏi mình rằng: "Mình đã luôn cố gắng đủ nhiều hay chưa?". Và câu trả lời sẽ cho chúng ta giải pháp và tâm lý tốt để đối diện với những khó khăn khi nó ập đến. Cách đây không lâu, tôi có xem tiết mục "Tặng một món quà" do J Jade và Pháo của team Wowy biểu diễn trong chương trình Rap Việt, tiết mục này có một câu như thế này: "Nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch vì nó là một quy luật tự nhiên". Chúng ta nói ra trần trụi điều này không phải để sợ hãi hay trốn tránh mà để chúng ta "Wake it up", nỗ lực hơn để đánh thức chính những điều tốt đẹp mà cuộc đời này đang để món quà đâu đó cho những người nỗ lực. Vậy nên tuổi Dần năm Nhâm Dần đừng lo gì nha.



Tôi là người ít nói trước vì sợ bước không qua, nhưng tết này tôi cùng ê-kíp đang vượt qua dịch bệnh để thực hiện một Gala Việc tử tế thật ý nghĩa cho Tết Nhâm Dần. Ngoài ra, tôi đang cùng ê-kíp tổ chức sản xuất một chương trình mới mà sẽ tiết lộ với mọi người sau. Còn dài hơi thì mong sinh một cô Hổ con xinh xắn nhưng… chắc còn phụ thuộc duyên trời cho nữa.

Tôi mong, bước qua năm Nhâm Dần, mình sẽ có thật nhiều cảm hứng để làm chương trình mới thật hay và sinh động. Về phía gia đình, tôi cầu mong mọi người luôn khỏe mạnh, vui vẻ, dịch bệnh sớm qua để nhịp sống trở lại bình thường.

Người đẹp kết hôn năm 2010 với một doanh nhân hơn cô 8 tuổi, hiện họ đã có một con trai.

Diễn viên Thúy Diễm: Chờ "bung lụa" trên các kênh sóng truyền hình

Tôi cho rằng, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Mão… hay cầm tinh bất cứ con giáp nào cũng vậy, nếu không có suy nghĩ tích cùng lối sống tích cực thì mọi thứ sẽ trở nên tương ứng với những gì mình tạo nên. Điều đó để nói rằng, tuổi Dần cũng chỉ là con giáp đại diện cho năm sinh của mình, còn mọi thứ vận hành trong đời sống đều xoay quanh luật nhân quả.

Diễn viên Thúy Diễm (sinh năm 1986 tại TP.HCM). Cô có nhiều vai diễn gây ấn tượng trong các phim: Vợ chồng Đậu thời @, Tình kỹ nữ, Mùa hè yêu em... Người đẹp Thúy Diễm kết hôn với nam diễn viên Lương Thế Thành năm 2016, hiện họ có một con trai.

Năm qua là một năm u ám của nhân loại trên toàn thế giới, trong đó có cả tôi. Nhiều kế hoạch của tôi đã bị trì hoãn do dịch Covid- 19. Nhưng bên cạnh đó lại có nhiều cơ hội mới để tôi thực hiện sau khi hết giãn cách xã hội. Hiện tại, lịch quay phim của tôi đang liên tục cho đến đầu năm 2022. Đây quả thực là một niềm vui để tôi gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sự khởi sắc của điện ảnh và kinh tế trong năm Nhâm Dần. Bên cạnh đó, năm nay cũng hứa hẹn là một năm mà hình ảnh của tôi phủ sóng rộng hơn trên phim ảnh lẫn truyền hình và nhiều lĩnh vực khác. Ở góc độ cá nhân, tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để đón nhận những cơ hội mới một cách tuyệt vời nhất.

Diễn viên, rapper Wean (Lê Thượng Long): Tham vọng đem âm nhạc và ngôn ngữ Việt ra quốc tế

Tôi sinh năm 1998, cầm tinh tuổi Mậu Dần. Những người cầm tinh tuổi này thường được xem là người mạnh mẽ, quyết đoán, cương trực, hơi nóng tính nhưng tốt tính. Tôi mới chạm tuổi 24 tuổi, nghĩa là mới bước những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp, chưa đủ trải nghiệm hết mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống nhưng thấy mình cũng thuộc tuýp cá tính. Tôi rất yêu âm nhạc và âm nhạc không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Mỗi một cột mốc trong quá trình trưởng thành của mình đều gắn liền với một màu sắc âm nhạc và những sản phẩm khác nhau. Ví dụ như khi nghe She Said của năm 2018 và Ai Biết của năm 2019, bạn sẽ thấy cả cách viết lời và những suy nghĩ mà tôi gửi gắm đều rất khác.

Năm qua là một năm nhiều biến động của toàn nhân loại, trong đó có tôi. Ngay từ đầu năm, tôi đã ấp ủ rất nhiều dự định và kế hoạch cho những sản phẩm âm nhạc của mình. Nhưng cuối cùng, tất cả đều phải hoãn lại vì dịch Covid-19. Đi qua những tháng ngày khó khăn, tôi thấy trân quý hơn những giá trị mà mình đang có. Tôi cũng có thêm nhiều trải nghiệm để đưa vào những tác phẩm âm nhạc của mình. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn để mọi người có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Có thể là trạng thái bình thường mới nhưng ít ra cũng bớt khắc khoải và lo âu hơn.

Năm 2022, tôi ấp ủ khá nhiều dự định vì hành trình âm nhạc của tôi mới bắt đầu. Người ta nói, GenZ thực sự là một quả bom. Chắc chắn mọi người đã và đang thấy rất rõ điều này. Tôi tin "quả bom" trong tôi sẽ có nhiều sự bùng nổ trong tương lai gần. Đối với tôi, hạn chế của thế hệ GenZ là thiếu sự sáng suốt. Giữa quá nhiều cơ hội, rất khó phân định đâu mới là "cơ hội thật". Và tôi đang cải thiện để nắm bắt những cơ hội cho mình tỏa sáng.

Diễn viên Lê Tam Triều Dâng: Nỗ lực bứt phá với nhiều kế hoạch

Trong các nghệ sĩ Việt cầm tinh tuổi Dần thì có lẽ tuổi Mậu Dần (1998) như tôi là tuổi trẻ, "non" và "xanh" nhất. Chúng tôi đều là thế hệ mới bước chập chững vào nghề và đang nỗ lực để khẳng định mình trong con đường mình đã chọn.

Nhìn nhận về cuộc sống hiện tại, tôi thấy mình vừa đủ về mọi thứ. Vừa đủ hạnh phúc trong gia đình, vừa đủ thăng hoa trong công việc nghệ thuật và vừa đủ ngọt ngào trong tình yêu. Những gì làm được trong năm qua, tôi đã cố gắng thực hiện và hoàn thành 80%. Mọi thứ đã và đang tiến triển theo hướng mà tôi mong muốn. Trong năm 2022, tôi mong muốn hoàn thành thật tốt kỳ thi nghiệp đại học và phát triển được công việc mới theo kế hoạch mình đã định sẵn.

Lê Tam Triều Dâng sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh ở Tây Ninh. Từ công việc của người mẫu nhí, Triều Dương bén duyên với nghiệp diễn. Cô từng đoạt giải 4 cuộc thi "Gương mặt tuổi hồng"; tham gia phim "Chuyện làng bè", "Tiệm bánh hoàng tử bé", "Ông Tơ - bà Nguyệt", "Thần tượng"…; là diễn viên của nhiều talkshow, tiểu phẩm, gameshow như "Nhỏ to tâm sự", "Ấn tượng học sinh - sinh viên", "Chuyện gia đình", "Lăng kính cuộc sống"...



Tôi cũng như bao người con gái Á Đông, cũng có lo lắng trong năm tuổi. Nhưng tinh thần và ý chí vẫn là thứ quan trọng nhất. Hai năm qua, dù không phải năm tuổi nhưng mọi thứ cũng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Và điều này giúp tôi nhận ra một điều là không đợi năm tuổi mới dự tính mọi sự cho mình. Bản thân phải luôn cố gắng để nắm bắt lấy những cơ hội đến và đón nhận cả những điều mình không ngờ tới.

Năm 2022, tôi có nhiều kế hoạch nhưng âm thầm thực hiện vì sợ nói trước làm không được (cười). Còn đột phá thì chắc là lấy chồng mới đột phá. Nói đùa vậy thôi chứ tôi vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi lắm nên sẽ lập trình mọi kế hoạch rồi từng bước thực hiện thôi.