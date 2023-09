Nghệ sĩ Trung Dân, Tuấn Trần và loạt nhân vật phim "Đất rừng phương Nam" lộ diện trừ Trấn Thành

Nghệ sĩ Trung Dân thủ vai chủ tiệm cầm đồ Ba Sang. Ảnh: NSX

Mới đây, phim Đất rừng phương Nam tiếp tục công bố dàn diễn viên với nhiều gương mặt quen thuộc. Theo công bố của ê-kíp thực hiện, nghệ sĩ Trung Dân từng vào vai Út Lục Lâm trong bản truyền hình cách đây 25 năm và ông sẽ thủ vai chủ tiệm cầm đồ Ba Sang ở phim điện ảnh Đất rừng phương Nam.

Nhân vật Út Lục Lâm được khán giả biết đến là một kẻ ranh mãnh hay ăn cắp vặt, với sự sắp đặt "duyên phận" từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhân vật Ba Sang của nghệ sĩ Trung Dân có thể sẽ "đụng mặt" Út Lục Lâm nhiều lần trong bản điện ảnh.

Nữ diễn viên Tuyền Mập sẽ đảm nhận vai dì Tư Ù - chủ quán rượu đã cưu mang An một thời gian. Ảnh: NSX

Nữ diễn viên Tuyền Mập sẽ đảm nhận vai dì Tư Ù - chủ quán rượu đã cưu mang An một thời gian. Dì Tư Ù là người phụ nữ Nam Bộ điển hình, nhiệt tình và hào sảng. Bé An được dì yêu thương và chăm sóc không hề vụ lợi. Nói về vai diễn này, Tuyền Mập chia sẻ: “Vừa nhìn vào bối cảnh, tôi đã tự nói với mình rằng, tôi chính là bà Tư Ù của năm 1920. Đây là lần đầu tiên tôi “sướng” đến như vậy khi đóng phim".



Bé An (Hạo Khang) và Út Lục Lâm (Tuấn Trần). Ảnh: NSX

Trong cuộc phiêu lưu của bé An, bộ đôi bé An (Hạo Khang) và Út Lục Lâm (Tuấn Trần) sẽ trở thành đôi bạn bên nhau vượt qua khoảng cách tuổi tác. Sau khi mẹ mất trong một trận biểu tình, An được Út Lục Lâm cưu mang, từ đó tạo nên một tình bạn giữa cậu học trò nhỏ thành phố và tên ăn cắp vặt.

Út Lục Lâm dạy An cả những chiêu trò ăn cắp để kiếm sống, nhưng đồng thời chính An lại là người đầu tiên khiến Út cảm nhận được tình cảm gia đình. Được biết, Hạo Khang và Tuấn Trần ngoài đời cũng trở nên khăng khít như trong phim. Mới đây, hai anh em Út – An đã cùng nhau đi dự lễ trao giải Cánh diều 2023.

Thầy giáo Bảy (Hứa Vĩ Văn) - mẹ bé An (Hồng Ánh). Ảnh: NSX

Nữ diễn viên Hồng Ánh đảm nhận vai mẹ của bé An, thu hút chú ý ngay trong clip đầu tiên giới thiệu về phim. Vai thầy giáo Bảy do Hứa Vĩ Văn đảm nhiệm, tạo nên sự tin tưởng ở khán giả. Hai nhân vật mang đến cảm giác yêu thương, là những người dạy cho bé An tấm lòng lương thiện, để khi cậu bé rơi vào cảnh lưu lạc, dẫu có đôi lúc bị “dạy hư” nhưng vẫn giữ được sự chính trực của mình.

Cha con ông Tiều (Tiến Luật) - bé Xinh (Bảo Ngọc). Ảnh: NSX

Cha con ông Tiều - bé Xinh do Tiến Luật và bé Bảo Ngọc đảm nhận là tuyến nhân vật phụ nhưng có nhiều nét đặc sắc. Ông Tiều là người gốc Hoa, hành nghề mãi võ kiếm sống và nuôi con gái tên Xinh. Ông Tiều đã dang rộng vòng tay chào đón An, dạy An đánh võ cũng như nhân - lễ - nghĩa - trí - tín.



Còn bé Xinh là người bạn đồng trang lứa và cũng đồng cảnh ngộ với An, dạy cho An cách trò chuyện với mẹ qua ánh trăng rằm, kéo An trở về đúng với lứa tuổi hồn nhiên sau những mất mát.

Cha con chú Ba bắt rắn (NSƯT Công Ninh) - thằng Cò (Kỳ Phong). Ảnh: NSX

Cha con chú Ba bắt rắn - thằng Cò do NSƯT Công Ninh và bé Kỳ Phong hóa thân. Nếu Xinh kéo An trở về với sự hồn nhiên sau những biến cố thì Cò là người bạn dạy cho An - một cậu học trò thành phố những kĩ năng ở miền quê sông nước, từ bắt rắn mưu sinh đến cưỡi trâu.

Cò lì lợm và can đảm, đã trở thành người bạn thân thiết nhất của An. Trong bản truyền hình, hai người bạn Cò và An được khắc họa sắc nét. Ở bản điện ảnh này sẽ có những điểm khác biệt trở thành điều thu hút sự tò mò của khán giả.

3 diễn viên nhí Hạo Khang, Kỳ Phong, Bảo Ngọc được kỳ vọng sẽ tái hiện tình bạn tuổi hồn nhiên đáng nhớ.Ảnh: NSX

Đến thời điểm hiện tại, poster của 10 nhân vật từ chính tới phụ và cả khách mời trong Đất rừng phương Nam đều đã được nhà sản xuất hé lộ nhưng nhân vật bác Ba Phi do Trấn Thành đảm nhiệm vẫn chưa được ê-kíp công bố. Phía ê-kíp Đất rừng phương Nam cho biết, hiện còn một số gương mặt vẫn còn là ẩn số. Nhưng có thể thấy gần như toàn bộ nhân vật chủ chốt đã được giới thiệu trên poster trừ Trấn Thành. Trong khi đó, bác Ba Phi là một nhân vật khá quan trọng và có ảnh hưởng nội dung bộ phim.

Đầu năm 2023, Trấn Thành xác nhận tham gia phim với vai bác Ba Phi – một nhân vật luôn tạo tiếng cười với những câu chuyện tưởng như phóng đại nhưng cuối cùng lại xảy ra trong thực tế. Trấn Thành từng chia sẻ, anh mong muốn khán giả sẽ thấy một bác Ba Phi khác biệt so với bản truyền hình.

Anh cũng không muốn bị so sánh giữa bản thân và nghệ sĩ gạo cội từng đóng vai này. Trong bản truyền hình, nhân vật bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can thể hiện, ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi cách diễn gần gũi, dí dỏm.

Vai bác Ba Phi do Trấn Thành đảm nhiệm từng được nghệ sĩ Mạc Can (ảnh phải) thể hiện. Ảnh: NSX

Khi đề cập đến việc một số khán giả từng có phản ứng tiêu cực khi bộ phim Đất rừng phương Nam có Trấn Thành tham gia, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, anh mong muốn mọi người xem phim nhận được điều gì cho bản thân và phim đó có hay, có tốt không, trải nghiệm qua bộ phim đó chứ không nên vì ghét ai mà không xem.



Nam đạo diễn cho biết, tất nhiên yêu ghét là việc có thể xảy ra trong thị trường nhưng anh mong là khán giả sẽ nhìn ra một tác phẩm tốt và lao động của cả đoàn phim.

Trước ý kiến của nhiều khán giả cho rằng, Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi không hợp vai và họ mong được nhìn thấy một gương mặt mới mẻ hơn. Một số khán giả nhận định, chất hài của Trấn Thành không phù hợp với nhân vật bác Ba Phi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: "Bác Ba Phi không phải vai quá dài nhưng có 2 điểm chốt để có thể thay đổi suy nghĩ của bé An. Với Trấn Thành để vào vai này không hề khó vì Trấn Thành cũng nghiên cứu kỹ và diễn làm sao để thuyết phục. Tất nhiên, tôi nói khán giả không tin nhưng tôi nghĩ khi nào phim chiếu mọi người sẽ hiểu. Trấn Thành là người rất hoạt ngôn. Bác Ba Phi cũng hoạt ngôn, có tinh thần vui vẻ mang lại niềm vui nhưng ẩn sau đó là sự trăn trở. Trấn Thành đóng một vai không dài nhưng với tôi anh làm ra được chất bác Ba Phi mà tôi mong muốn".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mong khán giả ủng hộ nỗ lực của toàn bộ đoàn phim. Ảnh: FBNV

Dù đã chắc chắn với lựa chọn của mình nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thừa nhận, anh cũng sợ khán giả sẽ tẩy chay phim vì Trấn Thành: "Tôi rất sợ nhưng tôi nghĩ những gì tôi thấy, nghĩ và làm thì tôi tin tưởng tôi đã chọn làm điều đúng đắn. Nói không sợ bị người ta ghét là không đúng. Tôi rất sợ và điều đó làm cho tôi và Trấn Thành cố gắng hơn để mọi người cảm nhận được điều chúng tôi đang làm là nghiêm túc".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng rất mong muốn phim được khán giả yêu thương và ủng hộ. Bởi vì Đất rừng phương Nam là dự án tiêu tốn rất nhiều kinh phí, thậm chí anh cho rằng, việc thực hiện bộ phim còn là sự mạo hiểm.