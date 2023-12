Hồng Đăng sinh năm 1984 tại Hà Nội. Cùng với Việt Anh, Mạnh Trường, anh từng là một trong 3 nam diễn viên thống trị phim truyền hình trên khung giờ vàng của VTV. Tên tuổi Hồng Đăng gắn với hàng loạt bộ phim đình đám như: Cầu vồng tình yêu, Matxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Thương ngày nắng về.. .Thế nhưng, vào năm 2022, Hồng Đăng bất ngờ vướng bê bối trong chuyến đi Tây Ban Nha cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, tạo thành scandal chưa từng có tiền lệ trong showbiz Việt.

Diễn viên Hồng Đăng. (Ảnh: TL)

Tháng 8/2022, Hồng Đăng về nước và sau đó xin nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội từ đầu năm 2023. Mới đây, nam diễn viên thường xuyên đăng tải thông tin và hình ảnh liên quan đến việc chuyển nhượng xe ô tô cũ. Khi một người dùng Facebook bình luận dưới bài đăng rao bán ô tô của Hồng Đăng rằng "Ai rồi cũng bán ô tô thôi", nam diễn viên viết: "Nghề nào cũng được, miễn là không lừa đảo đảo trộm cắp".

Trương Hồ Phương Nga

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, cô trở về nước và bắt đầu tham gia các hoạt động giải trí. Phương Nga từng làm người mẫu, diễn viên, MC...

Tháng 8/2014, ông Mỹ tố cáo Trương Hồ Phương Nga, cáo buộc cô lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Ngày 19/3/2015, phòng CSĐT Công an TP.HCM đưa ra quyết định khởi tố với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Hồ Phương Nga. (Ảnh: FBNV)

Sau khi vụ án kết thúc, Phương Nga không quay trở lại showbiz, cô đảm nhận vai trò giám đốc kinh doanh cho một thương hiệu nội thất Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông, Phương Nga cho biết hiện tại cô chỉ tập trung vào công việc, không còn liên quan đến giới giải trí.



Yến Vy

Yến Vy sinh năm 1979, là một trong những diễn viên nổi tiếng của Việt Nam những năm 2000. Sở hữu một hình thức xinh đẹp, gương mặt trong sáng, cuốn hút, Yến Vy lọt “mắt xanh” của rất nhiều các sản phẩm băng đĩa ca nhạc, phim truyền hình và cả điện ảnh lúc bấy giờ. Ngoài đóng phim, cô còn tham gia ca hát, làm mẫu ảnh.

Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, thời điểm năm 2005, dư luận choáng váng khi một đoạn phim khoảng 30 phút quay cảnh ân ái của Yến Vy và bạn trai là Phan Thanh Tòng bị phát tán trên mạng.

Yến Vy vẫn trẻ đẹp ở tuổi ngoài 40. (Ảnh; FBNV)

Sau đó không lâu, Yến Vy bị phát hiện có tham gia một đường dây gái gọi cao cấp ở TP HCM. Cô khai đã bán dâm nhiều lần với giá từ 700 - 1500 USD. Yến Vy bị đưa về Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tập trung theo diện phục hồi nhân phẩm trong vòng 18 tháng.

Scandal liên tiếp khiến Yến Vy sống lặng lẽ và không tham gia vào các hoạt động của làng giải trí. Năm 2009, cô kết hôn với một Việt kiều và sang Mỹ sinh sống.

Được biết, hiện tại, Yến Vy đang là bà chủ một tiệm Nail và có cuộc sống khá bình yên bên Mỹ. Năm 2015, Yến Vy bắt đầu sử dụng facebook. Cô thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình trên trang cá nhân nhưng tuyệt đối không chia sẻ thông tin đời tư.