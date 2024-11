Nghệ sĩ Việt vướng tệ nạn: Ma túy, mại dâm... và muôn nẻo đường sa ngã của những ngôi sao (Bài 1)

LTS: Ngày 14/11, Công an TP. HCM xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ca sĩ Chi Dân - tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi; người mẫu, diễn viên Andrea Aybar - tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, 30 tuổi - người được mệnh danh "cô tiên từ thiện" vì có liên quan đến ma tuý.

Sự việc trở thành tâm điểm những ngày qua bởi những nhân vật này đều để lại những dấu ấn đáng kể trong showbiz Việt. Nếu như Chi Dân nổi tiếng với các bản "hit" như: Mất trí nhớ, 1234, Có được không em…, Andrea Aybar cũng sở hữu kênh Tiktok với hơn 4 triệu lượt người theo dõi, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình cũng như sàn diễn thời trang, Nguyễn Đỗ Trúc Phương ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động từ thiện, từng được trao tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020.

Trước Chi Dân, Andrea Aybar và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, đã có không ít nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trượt dài bởi tệ nạn như: Thương Tín, Hiệp Gà, Hữu Tín... Sự sa ngã của họ khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi: Liệu showbiz có quá nhiều cám dỗ? Phải chăng đã đến lúc cần "phong sát", cấm sóng nghệ sĩ để làm "sạch" môi trường nghệ thuật?

Dân Việt xin giới thiệu loạt bài Nghệ sĩ Việt vướng tệ nạn nhằm rộng đường dư luận.