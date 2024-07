TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Án mạng vì chuyện "bạn nhậu nôn ói trong phòng ngủ"; tin mới vụ Tịnh thất Bồng Lai

Bị chửi vì nôn ói trong phòng ngủ, một người đàn ông đâm bạn nhậu tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Cù Minh Bình (34 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Bị chửi vì nôn ói trong phòng ngủ, đối tượng Cù Minh Bình đâm bạn nhậu tử vong.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Hoàn Hảo (34 tuổi, trú tại xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 24/7, Bình đến phòng trọ của anh Hảo ở phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột để ăn nhậu. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Bình say rượu nên vào phòng ngủ của anh Hảo nằm nghỉ.

Một lúc sau, anh Hảo đi vào và nhìn thấy Bình đang ói ra phòng ngủ nên chửi và yêu cầu Bình dọn dẹp. Từ đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau đó, anh Hảo dùng cùi chỏ đè lên vai và cổ của Bình rồi thách thức đánh nhau. Bực tức và sẵn có men rượu trong người nên Bình vùng dậy đi vào bếp lấy con dao dài khoảng 30cm quay lại đâm một nhát vào ngực trái của anh Hảo.

Gây án xong, Bình gọi điện thoại cho em gái của anh Hảo đến đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi đón xe Grab đi về nhà. Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, do bị thương quá nặng nên anh Hảo đã tử vong.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Công an TP.Buôn Ma Thuột triệu tập Bình làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua khám nghiệm tử thi xác định, nguyên nhân anh Hảo tử vong là do bị đâm thấu ngực, ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị can Lê Thu Vân đã mất trong thời gian tại ngoại

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 28/7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, bị can Lê Thu Vân (SN 1957, em gái ông Lê Tùng Vân) đang tại ngoại, trú tại hộ Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) đã mất vào sáng cùng ngày do sức khỏe yếu, bệnh nặng.

Trước đó, ngày 27/7/2022, bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại TP.HCM, đã được di lý về Long An để điều tra. Sau khi làm việc, Cơ quan ANĐT chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bị can Lê Thu Vân vì sức khỏe yếu.

Bị can Lê Thu Vân. Ảnh: Đ.X.

Bị can Lê Thu Vân đã về ở nhà bà Cao Thị Cúc để dưỡng bệnh và phải thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Lê Thu Vân, người cùng các thành viên tại Tịnh thất Bồng Lai chăm sóc, dạy học cho các cháu nhỏ, nấu ăn… cũng bị khởi tố cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Lê Thu Vân bị cáo buộc là cùng với ông Lê Tùng Vân và năm người khác ở Tịnh thất Bồng Lai lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải các nội dung trên mạng xã hội (Youtube, Facebook) xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa; danh dự và nhân phẩm của người khác. Do Lê Thu Vân trốn truy nã nên chưa bị xử lý. Tối 27/7/2022, bị can Lê Thu Vân đã nhờ luật sư hướng dẫn ra đầu thú tại TP.HCM.

Phát hiện thi thể nam thanh niên có một số vết thương dưới mương nước

Đại diện xã Việt Hưng (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào chiều 28/7, người dân sinh sống trên địa bàn bất ngờ phát hiện thi thể nam thanh niên nằm tử vong dưới mương nước. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Khu vực phát hiện nam thanh niên nằm tử vong dưới mương nước.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 14h cùng ngày, người dân thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng bất ngờ phát hiện ở dưới mương nước nhỏ có một thi thể nam thanh niên. Nạn nhân tử vong khoảng 20 tuổi, mặc áo phông đen. Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc đến chính quyền và công an địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Việt Hưng nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp báo cho cơ quan chức năng huyện Văn Lâm cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên về khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, nạn nhân là người địa phương và trên thi thể có một số vết thương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Bắt giam đối tượng "ngáo đá" nặng, thường xuyên gây thương tích cho người địa phương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam 2 tháng để điều tra đối với Trần Văn Bắc (sinh năm 1989, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) về tội Cố ý gây thương tích. Trần Văn Bắc được xác định là đối tượng "ngáo đá" nặng, hung hăng, thường xuyên gây thương tích cho người địa phương.

Đối tượng Trần Văn Bắc bị bắt tạm giam để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2024, ông Vũ Quang Cẩn (trú tại thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) đã đến cơ quan công an địa phương trình báo con trai ông là Vũ Trường Lâm (sinh năm 1988) đang ở nhà một mình thì bất ngờ bị một đối tượng không rõ lai lịch dùng vật sắc nhọn đâm 1 nhát vào vùng cổ rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Trần Văn Bắc (tên thường gọi khác là "Bắc chó", nơi đăng ký thường trú là thôn 6, xã Gia Lâm).

Đối tượng Bắc còn khoét sẵn một lối tẩu thoát cạnh giường ngủ và dùng rèm che kín lại.

Cơ quan công an cũng xác định, đây là đối tượng nghiện ma tuý đá nặng, có biểu hiện "ngáo đá", hung hăng, nguy hiểm và thường xuyên có hành vi gây thương tích tại địa phương. Sau khi dùng vật nhọn đâm anh Lâm trọng thương, Bắc tiếp tục có hành vi gây thương tích cho một nam thanh niên khác trên địa bàn rồi lẩn trốn.

Qua theo dõi, trinh sát, tối 24/7, lực lượng công an xác định Trần Văn Bắc đang lẩn trốn tại 1 xưởng cưa trên địa bàn xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) nên đã tổ chức mật phục, truy bắt đối tượng. Khi lực lượng trinh sát ập vào bắt đối tượng, Trần Văn Bắc vẫn cầm sẵn trên tay 1 con dao găm. Quá trình truy bắt, lực lượng trinh sát thu giữ 4 con dao mà Bắc để sẵn đầu giường.

Làm việc với cơ quan công an, Bắc đã khai nhận hành vi dùng kéo đâm vào cổ anh Lâm vào ngày 29/3. Qua test nhanh, cơ quan công an cũng xác định Trần Văn Bắc dương tính với ma tuý đá. Ngoài ra, Bắc cũng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp, bắt giữ người trái pháp luật.

Một thi thể bị nước cuốn do lũ quét ở Điện Biên vừa được tìm thấy

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/7, lực lượng chức năng đã hoàn thành trục vớt, hỗ trợ đưa thi thể một người bị lũ cuốn từ khu vực lòng hồ Long Tạo, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên để bàn giao cho gia đình làm thủ tục an táng.

Thượng tá Vũ Đình Nghi, Trưởng Công an huyện Mường Chà cho biết: Từ địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân là lòng hồ thủy điện Long Tạo (thuộc xã Huổi Mí, huyện Mường Chà) đến nơi xảy ra lũ quét Mường Pồn là hơn 30km. Nạn nhân được xác định là anh L. V. P. - trú tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.



Từ địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân là lòng hồ thủy điện Long Tạo (thuộc xã Huổi Mí, huyện Mường Chà) đến nơi xảy ra lũ quét Mường Pồn là hơn 30km. Ảnh: Công an Mường Chà cung cấp

Lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh L.V.P. từ lúc 13 giờ 30 phút chiều 28/7, nhưng do củi, rác cộng với đất đá đổ về khu vực lòng hồ quá nhiều khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Các thành viên tổ tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực lòng hồ đã không thể dùng thuyền mà phải bơi, dò tìm, đến 16 giờ 20 phút ngày 28/7 mới đưa được thi thể nạn nhân lên bờ.

Ngay khi tìm thấy thi thể nạn nhân, Công an huyện Mường Chà đã mời gia đình cùng chính quyền địa phương đến nhận diện, đưa về tổ chức mai táng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trong trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên hiện chỉ còn 3 nạn nhân mất tích; số người được xác định đã tử vong là 4 người.

Ngay khi tìm thấy thi thể nạn nhân, Công an huyện Mường Chà đã mời gia đình cùng chính quyền địa phương đến nhận diện, đưa về tổ chức mai táng. Ảnh: Công an Mường Chà cung cấp

Theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung nỗ lực tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ nhân dân vùng bị lũ quét ở Mường Pồn khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trận lũ quét xảy ra trong đêm ngày 24 rạng sáng 25/7 ở xã biên giới Mường Pồn, huyện Điện Biên đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của nhân dân. Ngay trong đêm, lũ quét làm 2 người tử vong; 5 người mất tích; 2 người bị thương nặng; hơn 100 ngôi nhà của người dân bị lũ cuốn, hư hỏng, đổ sập hoàn toàn. Cuộc sống của người dân vùng lũ gặp rất nhiều khó khăn.