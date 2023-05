Nghĩ bị nhìn đểu, 1 thanh niên ở Hà Nội đấm nạn nhân đến trọng thương

Ngày 18/5, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã đối với Lương Trung Hiếu (SN 2001, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Lương Trung Hiếu đánh nạn nhân thương tích đến 16% vì nghĩ bị nhìn đểu. Ảnh: CACC

Theo điều tra, tối 13/2/2022, Hiếu đã xảy ra va chạm với anh T (SN 2000) cùng trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ. Cho rằng anh T nhìn đểu mình, Hiếu đã cầm chìa khóa xe máy rồi đấm liên tiếp vào đầu và mặt anh T. Hậu quả là anh T bị tổn thương cơ thể 16%.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 20/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Trung Hiếu về tội "Cố ý gây thương tích", tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định truy nã đối với Lương Trung Hiếu. Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Chương Mỹ, cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc Tổng đài 113…

Cơ quan điều tra yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bắt giữ đối tượng Nguyễn Như Lanh (SN 2003, Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam) về tội "Gây rối trật tự công cộng"

Theo hồ sơ, Lanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam truy nã theo quyết định số 01 ngày 24/02/2023 về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 12/5/2023, phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên đại bàn phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Công an phường Liễu Giai đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tổ chức rà soát, truy bắt đối tượng. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Như Lanh khi đang lẩn trốn tại quán Game Z Gaming 127 Đốc Ngữ.

Công an huyện Kim Bảng đã di lý đối tượng về Hà Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.