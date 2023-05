Cường "quắt" cưỡng đoạt tiền tỷ của các chủ mỏ cát ở Thái Bình bị khởi tố

Ngày 17/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường (biệt danh Cường "quắt", SN 1986, Thụy Xuân, Thái Thụy, Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để sử dụng làm "phương tiện" gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường.

Cường "quắt" và đồng bọn được xác định đã chiếm đoạt tiền của các chủ mỏ cát ở huyện Thái Thụy hàng tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/TC Tài nguyên và Môi trường

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Ở một diễn biến khác, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) trước đó cũng đã khởi tố 1 đối tượng sinh năm 2003 ở huyện này về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cụ thể, ngày 9/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung (SN 2003, An Tràng, huyện Quỳnh Phụ) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung bị bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt hơn 50 triệu của bị hại. Ảnh: CTTĐT CA Thái Bình

Qua công tác nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện 1 đối tượng có hành vi lập các trang Facebook giả mạo người có địa vị, chức vụ trong xã hội, mạo danh họ đăng tải các bài viết, bình luận trên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, sai sự thật để bôi nhọ danh dự, làm xấu hình ảnh, gây sức ép dư luận nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Quỳnh Phụ đã chủ động, khẩn trương báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để có kế hoạch đấu tranh với đối tượng này.

Ngày 28/4/2023, tại khu vực cổng Công ty Sao Mai thuộc địa phận thôn Thượng, xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Nguyễn Thành Trung có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bị hại số tiền là 50.250.000 đồng.

Nguyễn Thành Trung khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, được biết bị hại là người đang có địa vị trong xã hội, Trung đã lập tài khoản Facebook giống với tài khoản Facebook của bị hại, sau đó sử dụng điện thoại di động lắp sim thuê bao tạo Gmail có tên của bị hại rồi dùng Gmail đăng ký tài khoản Facebook, lấy hình ảnh và các thông tin liên quan đến bị hại làm hồ sơ cá nhân cho tài khoản Facebook mạo danh.

Tiếp đó, Trung dùng tài khoản Facebook mạo danh đăng tải nhiều bài viết, video đã cắt ghép, chỉnh sửa có nội dung xuyên tạc, sai sự thật làm xấu hình ảnh, danh dự, gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Trung đe dọa bị hại nếu muốn xóa tài khoản Facebook giả mạo, bị hại phải chuyển cho Trung số tiền là 200 triệu đồng.

Xét hành vi của Nguyễn Thành Trung thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và tiếp tục chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.